Jejich postoje připouští rizika, hájí šéf Asociace autoškol vyšší povinné ručení pro mladé řidiče

Mladí řidiči do 24 let platí průměrně přes 9000 korun ročně za povinné ručení. To jsou jedny z nejvyšších cen ze všech věkových kategorií. A mnohdy platí ještě víc. Pojišťovny totiž sledují statistiky, ze kterých docela logicky vyplývá, že méně zkušení řidiči bourají častěji. Jak předejít rizikům, vysvětluje předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička. Rozhovor Praha 10:26 14. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém L17 umožní řídit osobní automobil pod dohledem mentora již od 17 let (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je podle vás správně, že za povinné ručení mladí motoristé mají platit zhruba dvakrát víc než ti starší, zkušenější řidiči?

Jestli to je správné, nebo špatné, bych nechal spíše na vašem posouzení. My v autoškolách dlouho směřujeme k tomu, že bychom byli rádi, aby povinné ručení opravdu cílilo na problematické řidiče. V dnešní době je velmi zajímavé pozorovat, co se děje na pojistném trhu, kdy spousta pojišťoven začíná přicházet s produkty, které dokážou opravdu měřit, jak je ten řidič skutečně rizikový. A to věřím, je správná cesta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Řízením od 17 let s mentory dokážeme snížit nehodovost mladých začínajících řidičů o 30–40 %, věří předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička

Není to tedy nutně tak, že to je mladý řidič do 24 let?

Takto to nejde paušalizovat. Máme spoustu mladých začínajících řidičů, kteří jsou společensky odpovědní, dodržují pravidla silničního provozu. Ale samozřejmě máme bohužel poměrně vysoké procento mladých začínajících řidičů, jejichž tzv. mindset v jejich 18 až 24 letech prostě připouští některá rizika, která si my dospělí už třeba nepřipouštíme, nebo nechceme vůbec dovolit.

A nelze ten mindset nějakým způsobem eliminovat nebo upravit nějakou speciální výukou v autoškole?

Rozhodně to je součást toho, co máme i my budovat u mladých začínajících řidičů v autoškolách. Ale o to víc se těšíme na pomoc společensky odpovědných rodičů a systému L17, který přijde od příštího roku.

Povinné ručení v Česku zdražuje pomaleji než energie, pro pojišťovny přestává být atraktivní Číst článek

To je systém, kdy budou smět mladí řidiči už v sedmnáctém roce věku pod dohledem mentora jezdit a zlepšovat dovednosti mladých řidičů. Proč si od toho slibujete takové zlepšení?

Ta myšlenka je vlastně jednoduchá. Protože my za tři měsíce v autoškole nepředěláme všechny myšlenkové pochody a návyky mladého začínajícího řidiče, potřebujeme je dobře založit. Potřebujeme je správně nastavit, potřebujeme vysvětlit podstatné věci, které má každý řidič znát. Ale na to potřebujeme více času a potřebujeme na to ideálně pomoc někoho, komu jde o bezpečí svých dětí nejvíce, a to jsou rodiče.

A to v systému L17 dokážeme, když společně my v autoškolách nastavíme základ a následně ten základ ověří zkušební komisaři u závěrečné zkoušky již třeba v sedmnácti letech.

A dále až do osmnácti let budou ti mladí začínající řidiči moci jezdit pouze pod dohledem svých čtyř mentorů, nejčastěji rodičů, kteří se budou snažit budovat řidičské dovednosti ve spolupráci s námi a zkušebními komisaři. Věřím, že to pomůže tomu, že zvětšíme procento mladých zodpovědných, kterým vlastně vysvětlíme a ukážeme spoustu dalších rizik, které na silnici vznikají.

Změny v povinném ručení. Nově by se mělo platit za elektrické koloběžky, Segwaye i golfové vozíky Číst článek

A co třeba alespoň nějaké základní kurzy pro ty mentory? Nebylo by to namístě?

My se na to s Asociací autoškol už více než rok chystáme. Jsme velmi rádi, že zákon podepsal i pan prezident. Mentory zpracováváme v různých úhlech pohledu. Aktuálně od 1. ledna 2024 se můžou všichni mentoři, kteří budou chtít naskočit do tohoto systému, těšit na manuál pro mentory. Ten si představte jako takovou publikaci či brožuru, prostřednictvím které chceme dát rady a návody na to, jak se chovat jako správný mentor, na co se připravit, čeho se třeba neobávat a jak správně postupovat.

Dokonce vyvíjíme i speciální podpůrnou aplikaci pro mentory, tak aby za pomoci svého chytrého telefonu dostali ideální, úplně unikátní návod k tomu, jak podstoupit každou jízdu se začínajícím řidičem, a co chceme společně budovat v rámci zvyšování řidičových kvalit.

Připravujeme spoustu offline přednášek v partnerských autoškolách v celé České republice. Připravujeme dokonce i online přednášky pro mentory, tak abychom co nejvíce kvalifikovali všechny společensky odpovědné tatínky a maminky v tom, že nám pomůžou zlepšovat mladé začínající řidiče, že nám je nezhorší a že společně dokážeme to, co dokázali třeba v Rakousku, a to snížit nehodovost mladých začínajících řidičů třeba o 30 nebo 40 %.