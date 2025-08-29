Rizika na silnicích na konci prázdnin stoupají. Nevyspalý řidič by vyjíždět neměl, říká šéf BESIPu
Je tady poslední prázdninový víkend, rodiny se vrací domů z cest a posílené policejní hlídky řidiči od pátku až do neděle budou vídat na dálnicích, frekventovaných silnicích a také v okolí rekreačních oblastí. Zaměří se na největší rizika, jako je třeba překračování povolené rychlosti. Co dělají řidiči nejčastěji špatně? Na jaké chyby bychom si o tomto víkendu měli dát pozor? V rozhovoru pro Radiožurnál odpovídá vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
Je to tedy opravdu tak, že je o posledním prázdninovém víkendu na silnicích více řidičů než obvykle? Bývají více unavení a nepozorní? Je více nehod?
Dlouhodobě je to jeden z těch nejrizikovějších víkendů. Je ale pravda, že na tom konci prázdnin se to přece jen už rozloží více než třeba na jejich začátku. Myslím, že nyní už třeba i minulý víkend byl dost zátěžový, ale ano, ještě i tento víkend, a je potřeba vyšší pozornost.
00:00 / 00:00
Jak poznat čas na pauzu? Příznaky jsou pálení očí, měnění pozice v autě, přesedávání. Je potřeba svoje tělo poslouchat, radí Tomáš Neřold, vedoucí BESIPu
Co podle vás my řidiči děláme nejčastěji špatně? Na jaké chyby bychom si měli o víkendu dávat pozor? A nejen o víkendu.
Pokud je to návrat z nějaké dlouhé cesty, tak bych určitě varoval před tím, abych se snažil za každou cenu dojet do cíle, i kdyby šlo třeba jen o těch posledních 50 nebo 80 kilometrů. Někdo jede třeba stovky kilometrů, ale víme, že nehody se stávají často na posledních kilometrech nebo desítkách kilometrů, protože ztratíme pozornost.
Máme přirozeně pocit, že jsme ve známém prostředí, že už jsme doma, a snažíme se za každou cenu tu cestu dotáhnout. Velmi se tím zvyšuje riziko mikrospánku, únavy, ztráty pozornosti a nějaké nehody.
Jinak bych zdůraznil ještě jednu věc, a to je věnování se řízení na dálnicích. Pozor na dojíždění do kolon, když se kolona utvoří. A teď v těchto dnech, i vzhledem k některým omezením, je potřeba provoz sledovat, nedívat se do mobilu, do navigace, a udržovat bezpečný odstup. Protože nehod, kdy řidiči nedobrzdí do kolony a je z toho vážná nehoda, mámě poměrně dost.
Nepřemáhat únavu
Zmínil jste, že řidiči se vracejí často zdaleka, někdy třeba i přes celou noc. Jak se na takovou dlouhou cestu připravit a jak poznáme, že je čas dát si pauzu?
Je důležité si cestu naplánovat. Mluví se o tom pořád a myslím si, že řidiči, kteří jezdí tu trasu častěji a přistupují k tomu rozumně, tak to dělají. To znamená mít plán, kde budu zastavovat, kde si udělám pauzu, aby ta pauza byla příjemná, aby tak trošku i ta cesta byla cíl. A to právě vede k tomu, že potom nepřemáhám únavu. Tu můžu poznat já, může mi trochu pomoci spolujezdec, pokud ho v autě mám.
Mladý řidič pojede rychle nebo opilý, senior nedá přednost. Jak se s věkem mění zavinění nehod?
Číst článek
Rozpoznat je to možné podle některých příznaků, jako třeba pálení očí, to, že hodně měním pozici v autě, že si přesedávám, měním opěrku… Je to samozřejmě věc, kdy svoje tělo musím v tomto momentě poslouchat, reagovat a tu přestávku si udělat.
Takže začneme-li být neposední a poposedávat v autě, je čas zastavit. Dá se ještě nějak jednoznačně určit, v jaké dny očekáváte obvykle v těchto obdobích největší provoz, a kdy je tedy lepší raději nevyjíždět, pokud tedy samozřejmě máme na vybranou?
O tomto víkendu si myslím, že to nelze, není totiž úplně typický. Určitě se třeba dost lidí nebude vracet přímo až v neděli, takže i sobota může být náročná. Myslím, že lidé ne vždycky mají možnost ve špičkách nevyjíždět, ale řekl bych, že by opravdu neměl vyjíždět a řídit ten, kdo je opravdu velmi, velmi nevyspalý.
Spát tři, čtyři hodiny je opravdu málo, spát bych měl aspoň šest hodin. Popřípadě bych měl využít třeba i jiného řidiče, i kdyby ten řidič nebyl tolik vyježděný a neměl za sebou tolik kilometrů. I tak je dobré se s ním někdy vystřídat a řízení si rozložit.