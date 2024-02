Dálniční známka od pátku zdraží. Za současnou cenu se nákup vyplatí i řidičům s platným kuponem do léta

Motoristům, kterým končí platnost roční dálniční známky až letos v létě, se vyplatí koupit vinětu ještě za 1500 korun. Vypočítala to společnost MOL. Od března bude roční kupon o osm stovek dražší, tedy za 2300 korun, krátkodobé kupony naopak zlevní. „Cena za jednodenní kupon je stanovena na 200 korun a vyplatí se řidičům, kteří pojedou po dálnici jen výjimečně,“ popsala Radiožurnálu mluvčí prodejce společnosti Cendis Radka Nastoupilová. Praha 9:52 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měsíční známka od března vyjde na 430 korun a desetidenní na 270 korun, koupit bude možné i jednodenní známku (ilustrační foto) | Foto: pasja1000 | Zdroj: Fotobanka Pixabay | Licence Pixabay,©

Stát se pro zvýšení ceny rozhodl loni. Zdůvodňuje to hlavně přibývajícími úseky dálnic. Cena podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) odpovídá inflaci za 12 let, kdy se poplatek neměnil.

Paní Iva z Lysé nad Labem stihla koupit roční kupon na dvě osobní auta ještě za 1500 korun: „Když tam jsou dvě auta, je to rozdíl kolem 1600 korun a to už je v domácnosti dost znát, takže jsme opravdu vyčkávali, aby dálniční známka vydržela co nejdéle.“

Podle výpočtů společnosti MOL se vyplatí pořídit si roční kupon za stávající cenu i motoristům, kterým končí platnost viněty až v létě.

„Ti, kdo mají stávající známku například do konce června, ušetří přes 200 korun. Posledním dnem konce platnosti staré známky, u kterých se ještě vyplatí koupit novou dálniční známku 29. února, je 2. srpen. V takovém případě je ale úspora pouhých šest korun,“ vysvětlil vedoucí komunikace společnosti Martin Pavlíček.

Firma vycházela z ceny roční viněty za 2300 korun, kdy spočítala, že řidiči za jeden den zaplatí šest korun 30 haléřů a porovnala to se současnou částkou.

Nová směrnice Euroviněta

Od března se ale mění ceny i ostatních časových kuponů. Ty určuje nově směrnice Euroviněta a odvíjí se procentuálně z výše roční viněty.

„Pro třicetidenní známku je to maximálně 19 procent ročního poplatku, desetidenní 12 procent a pro jednodenní 9 procent. Kdybychom měli zůstat u původní hodnoty, znamenalo by to významný výpadek,“ vysvětloval nedávno Kupka.

Měsíční známka od března vyjde na 430 korun a desetidenní na 270 korun. Koupit bude možné i jednodenní známku.

„Cena za jednodenní dálniční známku je stanovena na 200 korun a vyplatí se zejména těm řidičům, kteří pojedou po dálnici opravdu jen výjimečně. Pro víkendové cestování se již vyplatí známka desetidenní,“ řekla Radka Nastoupilová, mluvčí prodejce společnosti Cendis.

Elektronické dálniční známky doporučuje Nastoupilová kupovat pouze na oficiálním webu edalnice.cz a adresu vždy ověřit. „Jiné weby si účtují zbytečné poplatky navíc. Elektronické známky lze také koupit na pobočkách České pošty, u čerpacích stanic Eurooil a prostřednictvím samoobslužných kiosků v příhraničních oblastech a na počátcích dálnic,“ popsala mluvčí.

Loni se prodalo v Česku přes 8 300 000 dálničních známek v celkové hodnotě téměř šesti a půl miliardy korun. Utržené peníze resort dopravy využije na výstavbu a údržbu dálnic.