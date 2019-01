Končí platnost ročních dálničních známek. Kupony může do dvou let vystřídat elektronický systém

Pokud si řidiči nevymění roční dálniční známky z roku 2018 za nové, případně neodstraní starou známku, hrozí jim od policie na místě až pětitisícová pokuta. Platnost kuponů vyprší ve čtvrtek, což je poslední lednový den roku 2019. Praha 14:04 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roční modrá dálniční známka pro rok 2019 (vpravo) a roční žlutý dálniční kupon pro rok 2018. | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Pokuta se může ve správním řízení zvýšit až na sto tisíc korun, a to i za špatně vyplněné údaje na kuponu, řekla Radiožurnálu policejní mluvčí Hana Rubášová.

„Pokud nebude dálniční kupon nalepen nebo nebude obsahovat řádné vyplnění registrační značky, je neplatný,“ řekla mluvčí.

Parkování nebo dálniční známky zdarma. Elektromobily získají speciální registrační značky i výhody Číst článek

Video tolling

Známka musí být také správně umístěna, a to v pravém dolním rohu čelního skla, aby řidiči nepřekážela ve výhledu. Klasické nalepovací kupóny by přitom mohl do dvou let nahradit elektronický systém.

„S takzvaným video tollingem počítáme od roku 2021, kdy bude možné srze internet, aplikaci nebo v kamenné prodejně možné koupit elektronickou známku,“ říká mluvčí Ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Elektronické dálniční známky fungují běžně v okolních zemích. Například na Slovensku, Maďarsku nebo v Rakousku.