Děláme obchod s luxusem, tvrdí šéf automobilky Rolls-Royce. Těší ho, že bohatnou ženy a mladí

Torsten Müller-Ötvös už devět let vede nejluxusnější automobilku světa. Rolls-Royce prodává čím dál víc aut mladým lidem a ženám, chystá elektrický model a naléhá na britskou vládu, aby se vyhnula neřízenému brexitu. Sympatický Němec v britských službách se pro iROZHLAS.cz rozpovídal na autosalonu v Ženevě, kam Rolls-Royce mimo jiné přivezl speciální verzi limuzíny Phantom s plíškem ze 4,5 miliardy let starého meteoritu. „Luxus je vzácný,“ říká. Ženeva 7:06 18. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Torsten Müller-Ötvös je v čele automobilky Rolls-Royce už devět let | Zdroj: Rolls-Royce

Řídíte často?

Už když jsem byl malý kluk, tak jsem auta miloval, a to mi zůstalo dodnes. Ale nejsem závodník, mojí vášní je řídit superluxusní automobily.

Jak měřit bohatství Pojem „bohatí lidé“ je v rozhovoru použit pro zjednodušení. Torsten Müller-Ötvös mluví o Ultra high-net-worth individuals (UHNWI), což jsou lidé se jměním přesahujícím 30 milionů amerických dolarů, v přepočtu přes 660 milionů českých korun. Podle serveru Investopedia představují 0,003 procenta populace. V jednom případě zmiňujeme „majetné lidi“ – těmi máme na mysli High-net-worth individuals (HNWI), tedy lidi se jměním přesahujícím jeden milion dolarů, aktuálně 23 milionů korun.

Takže to máte podobné s novodobými majiteli rolls-royců, kteří čím dál častěji chtějí řídit svá auta sami a už si nenajímají šoféry…

To se hodně změnilo v posledních osmi, devíti letech. Zhruba 80 procent aut, která prodáme, si řídí lidi sami, pětinu kupují pro šoféry. Phantom je jediným vozem, kde je to půl na půl.

A jak si tuhle proměnu vysvětlujete?

Je to kvůli demografické změně u velmi bohatých lidí, mezi kterými je mnohem víc mladých. Způsob, jakým získáváme peníze, se výrazně změnil.

Když jste mladý a šikovný, je mnohem jednodušší vydělat peníze pomocí IT a finančních technologií a spoustě novým odvětvím byznysu. A tito lidé chtějí mnohem víc řídit sami, chtějí si sami užívat věci, které si koupili. Druhá věc je, že nikdo nechce mít šoféra v kupé, kabrioletu nebo SUV.

Jaké jsou nejoblíbenější modely u mladých řidičů?

Wraith, Dawn – to jsou auta, která značku ohromně omladila. A pak edice Black Badge (v překladu doslova černý odznak, pozn. red.), která ukazuje temnější stránku rolls-royců, což na mladé platí.

Královská automobilka Vozy Rolls-Royce začínají na zhruba osmi milionech korun, horní limit je neomezený. Nejen proto se jim říká královské automobily, několik jich skutečně vlastnila i britská královská rodina. Oficiálním automobilem královny Alžběty II. je ovšem konkurenční Bentley, které patří do koncernu Volkswagen. Buckinghamský palác má také land rovery a další automobily.

Obchod s luxusem

Urážely vás někdy výtky, že značka Rolls-Royce je jen pro rozmazlence?

Řekl bych to jinak – naše auta jsou pro náročné zákazníky. Máme takové klienty. A velmi bohatí nebo majetní lidé se rádi obklopují vytříbenými věcmi. O tom je luxus. O věcech, které jsou vzácné.

O čem ještě?

Není to jenom materiální záležitost. Je to něco, co jen stěží uvidíte každý den. Něco vybraného, co se dotýká vaší duše a vašeho srdce a umožňuje vám cítit se dobře.

Vaše auta jsou exkluzivní zboží, ale prodeje rostou. Nebojíte se, že se na silnici okoukají?

Loňský rok jsme prodali 4107 aut, abych byl úplně přesný, a to je velmi malé číslo v porovnání s miliony a miliony aut prodanými po celém světě. Takže jsme – jak vždycky říkám – malá, ale drahocenná kapka v oceánu automobilovém průmyslu.

Navíc nejsme úplně součástí automobilového průmyslu, my děláme obchod s luxusem. Jasně, technicky vzato je to pořád auto, má čtyři kola, ale způsob, jakým k němu naši zákazníci přistupují a jakým ho prodáváme, je čistě o luxusu. Všichni naši zákazníci mají v garážích pravděpodobně plno jiných aut, ale auto od nás je kus umění.

Takže to pro vás není auto na denní používání?

Je, ale důvod, proč si ho lidi koupí, není ten, že jim vypršela leasingová smlouva a přemýšlejí, jaké další auto si koupit. Ani to, že se potřebují přemísťovat z místa na místo. Jejích motivací je, aby měli nádherné luxusní auto, které jim zároveň umožní cestovat. Je to jako s drahocennými náramkovými hodinkami. Na to, abyste se jen podívali, kolik je hodin, si můžete koupit hodinky za pětistovku. O tom to ale není. Vy se chcete koukat na něco hezkého, co vám zároveň ukáže, kolik je hodin.

Udržujete pečlivý kontakt se zákazníky. Znáte některé z nich?

Znám spoustu z nich osobně. Mou rolí je nejenom stýkat se s našimi partnery, ale i zákazníky. V tomto byznysu je důležité znát jejich prosby a požadavky. My nemůžeme dělat žádné průzkumy trhu. Pro nás je životně důležité být se zákazníky v kontaktu a naši zákazníci se s námi rádi stýkají. A není to jen tak, že prodáváme auta. My jim současně nabízíme stát se součástí naší rodiny.

Plíšek z meteoritu skrytý v ovladači Rolls-Royce Phantom Tranquility | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Kolik žen si kupuje vaše auta?

V současnosti máme mezi klienty 15 procent žen, což je poměrně pozoruhodné číslo. Když jsem se stal před devíti lety šéfem značky, bylo to jedno nebo dvě procenta. I za tento nárůst opět děkujeme autům jako jsou kupé Wraith, kabriolet Dawn a SUV Cullinan. Navíc mezi velmi bohatými lidmi, zvlášť podnikateli, jsou velmi často právě ženy, a to i v zemích třeba na Blízkém východě, kde jsou velké rodinné podniky. Změna ve společnosti se promítá také u nás.

V jaké zemi vůbec prodáváte nejvíc aut?

Ve Spojených státech, dvojkou je Čína, pak Evropa, Blízký východ a Asie.

Překvapuje vás to? Doma jste ve Spojeném království…

Ne, Spojené státy jsou obrovské a mají velký potenciál, co se týče velmi bohatých lidí. Od nepaměti byly USA naším největším trhem, ale i třeba trh ve Velké Británii je velmi důležitý, drží si kolem 10 procent. Auta dál vyrábíme v Anglii, 90 procent exportujeme. Hlavně kolem Londýna je trh silný. Myslím si, že Britové Rolls-Royce milují.

Když jsme u toho, kde auta vyrábíte. Jak vyhlížíte odchod Velké Británie z Evropské unie?

Hodně záleží na tom, jaký brexit to bude. Ale je to už za dveřmi. Z toho důvodu naléháme na britskou vládu, aby se vyhnula jakémukoli odchodu bez dohody, to je pochopitelné. Tvrdý brexit by mohl hodně narušit naše logistické řetězce a měl by na nás velký dopad. Ale já jsem optimista a věřím, že najdeme řešení, které nám umožní dál úspěšně podnikat.

Obloha posetá diamanty

Dělá vám radost rostoucí český trh? Prodaná auta tu už počítáte ve dvoumístných číslech…

Český trh je pro nás základním kamenem v Evropě. Musím říct, že jsem ohromně potěšený, jak se tento trh rozvinul v posledních letech. Na jednu stranu je to kvůli místnímu partnerovi, který má velmi dobré kontakty, na druhou jsme do Česka přinesli velmi zajímavé produkty – o to víc teď s Cullinanem, na který máme spoustu objednávek. Řada českých zákazníků také jezdí za námi do Goodwoodu, aby si vybrali auto.

Torsten Müller-Ötvös Je mu 58 let. Kariéru udělal v BMW, teď už devět let vede nejluxusnější automobilku světa. Poprvé byl v Československu po škole na konci 70. let. Český trh mu dělá radost, věští mu úspěšnou budoucnost. Kromě řízení aut miluje jachtaření.

Takže se u vás v Anglii stávají designéry?

Koupit si Rolls-Royce není záležitost na jedno páteční odpoledne, takže spousta zákazníků si ráda zajede za námi do Goodwoodu. Myslím, že to musíte vidět na vlastní oči, a když zjistíte, že za výrobou našeho auta je přes 800 hodin práce, pak pochopíte, jakou má hodnotu a duši. Každý vůz má na svědomí 60 párů rukou, žádní roboti. Nejsme fabrika, spíš takový venkovský klub v Západním Sussexu. Je to tam nádherné. Sednete si s designéry a děláte na autě. Jste to vy a vaše nápady.

Co říkáte na upravený kabriolet Dawn, který na podzim loňského roku vzdal hold československým pilotům, kteří za druhé světové války sloužili u RAF?

Je to velmi zajímavé auto, které vyhrálo naši interní soutěž v rámci oddělení Bespoke (má na starosti různé úpravy automobilů a tvoří vozy na přání, pozn. red.). Zaujal nás ten příběh. Vždycky jde o příběhy.

Mně se líbí ta spojitosti s letectvím, ke kterému máte blízko…

Jistě, je to přirozené. Rolls-Royce není známý jen pro auta, ale i letecké motory. Ale dnes jsou to dvě odlišné společnosti.

Aristokrati z Anglie Phantom – limuzína, která je na trhu už v osmé generaci. V minulosti v ní jezdili třeba John Lennon, Elvis Presley nebo britská královská rodina.

Ghost – je součástí flotily z Goodwoodu už 10 let. Jeho název odkazuje na model Silver Ghost, který byl ve výrobě od roku 1925.

Wraith – rychlé kupé má 624 koní, 6,6litrový dvanáctiválec a z nuly na sto to zvládne pod pět sekund.

Dawn – česky úsvit, na rozdíl od předchozích tří aut nenese 5,5 metru dlouhý kabriolet jméno po duchu, přízraku nebo fantomovi.

Cullinan – největší novinka, první novodobé SUV značky. Těmi první jezdil Lawrence z Arábie před 100 lety, když beduíni povstali proti Osmanské říši. Jmenuje se po největším nalezeném diamantu na světě.

Dřív ale nebyly. Je pro vás nebe pořád inspirací?

Ano, stále se necháváme inspirovat našimi otci-zakladateli - Henrym Roycem a Charlesem Rollsem. Hlavně Charles Rolls byl velmi vášnivým letcem, naneštěstí havaroval při přeletu nad Lamanšským průlivem. Byl to velký dobrodruh.

Bezemisní budoucnost

Vyrábíte auta na přání. Jaké jsou sny těch, kteří chtějí Rolls-Royce?

Prodali jsme už spoustu aut za desítky milionů korun a ještě mnohem víc. My ale nemůžeme veřejnosti ukázat každé auto na přání, protože jsme vázaní mlčenlivostí. Se zákazníky se na tom nejprve musíme domluvit.

Spousta z nich něco takového nechce, takže to držíme v tajnosti. Ale můžu vám říct, že už jsme třeba dávali diamanty do dřeva, abychom napodobili hvězdnou oblohu. Udělali jsme úžasné věci. Limitem je vaše představivost.

Co třeba když budu chtít v autě použít dřevo ze stromu na zahradě?

To umíme. Přijďte a budeme nadšení, že to můžeme udělat. Občas se stane, že se nás zákazník zeptá, jestli můžeme použít kus větve ze stromu na jeho dvorku, která je stovky let stará. Odpovíme mu, že to není problém a že jsme to už v minulosti udělali.

Co naopak úplně nové věci, moderní technologie?

Jak už jsem říkal - naši zákazníci jsou čím dál mladší a technologie je velmi zajímají. Velkým benefitem je, že jsme součástí skupiny BMW. To nám pomáhá dostat se k nejnovějším technologiím. Odvážím se říct, že Rolls-Royce by možná už ani neexistoval bez BMW. Z toho důvodu je to velmi šťastný svazek, ke kterému došlo už před více než 20 lety. A je dobře, že se to stalo.

Časy se mění, o to víc v automobilovém světě. Jste velmi tradiční značka, nebojíte se budoucnosti?

Budoucnosti se nikdy nebojím. Ve světě čelíme hodně výzvám, ale jako značka jsme na ně dobře připraveni, a proto se nebojím. Naopak se těším, protože výzvy jsou kořením života.

Kdy od vás uvidíme elektrické auto?

Někdy v příští dekádě, víc říct nemůžu. Bude to ale plnohodnotný elektromobil, ne hybrid.

Auto na vodík neplánujete?

Pro mě je to jen jiný způsob skladování energie. Uvidíme, co přijde. Důležité je, že dlouhodobá budoucnost značky Rolls-Royce je bezemisní. A pokud bude větší zájem o palivové články, tak možná bude lepší sáhnout po nich.

A vyrobíte i samořiditelné auto?

Ano, i to je pravděpodobné. Skupina BMW se poměrně důsledně autonomními systémy jízdy zabývá. Jakmile bude technologie na úrovni, kdy se nebudete muset vůbec věnovat řízení, pak si myslím, že je pro nás ten správný čas plně ji využít.