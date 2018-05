Auta s autopilotem změní systém pojištění, dohledat viníka bude obtížnější, tvrdí asociace

Auta, která zvládnou řízení bez šoféra - do dvaceti let možná většina všech vozidel, která budou na českých silnicích. Takové jsou odhady České asociace pojišťoven, podle které samořiditelná auta za několik let zásadně změní i pojištění. Z likvidátorů škod se stanou detektivové a zároveň „ajťáci“. Najít viníka nehody totiž nejspíš nebude úplně jednoduché. Praha 15:34 1. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vůz firmy Uber ovládaný autopilotem (ilustrační foto) | Zdroj: Volvo

Aby mohla pojišťovna vůbec začít nehodu robotických aut vyšetřovat, potřebuje získat data z auta. Tedy záznamy o tom, proč nabouralo a jaký systém přesně nefungoval.

Ty by se mohly podle analytika Lukáše Housky uchovávat v takzvané černé skříňce. „Předpokládám, že v legislativě bude zakotveno, že po dopravní nehodě budou data z těchto černých skříněk muset být zpřístupněna třetím stranám, tedy i pojišťovnám, nejenom automobilkám,“ řekl Houska Radiožurnálu.

Teprve potom může likvidátor škod začít hledat možného viníka nehody, vysvětluje Petr Jedlička z České asociace pojišťoven. „Bude se zkoumat, kdo z dodavatelů hardwaru, softwaru, aktualizací a dalších technických prohlídek servisních organizací způsobil, že nehoda vznikla.“

Zjistí se, jak auto nabouralo?

Jenže podle ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla nemusí nakonec pojišťovna vůbec zjistit, proč auto nabouralo. „Je to otázka, jestli ta vozidla budou mít všechna ta data, nebo jestli uživatel, konkrétní člověk, který to bude vyšetřovat, bude schopen zjistit, na základě čeho se to vozidlo rozhodlo udělat to, co následně udělalo.“

Najít viníka by tak mohlo být pro budoucí likvidátory doslova detektivní práce. Navíc by museli mít takové znalosti z informačních technologií, aby samořiditelným systémům sami rozuměli, doplňuje analytik Kamil Houska. „Budou na likvidátory pojistných událostí kladeny nové požadavky, nebude to ten klasický formulář, ale bude třeba posuzovat míru zavinění softwaru, případně hardwaru.“

Jakým způsobem jednou budou pojišťovny řešit škody při dopravních nehodách autonomních aut, není definitivní. Ale už teď jejich Česká asociace odhaduje, že by se kvůli autonomním autům v budoucnu mohl snížit počet škodných událostí až o třetinu.