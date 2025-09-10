Šestnáct aut a 63 tisíc korun. Liberecký magistrát úspěšně vydražil nepojízdné vozy odtažené z ulic
V Liberci se ve středu dopoledne dražila nepojízdná auta odtažená z ulic města. Lidé o ně měli zájem i přesto, že byla ve špatném technickém stavu. V dražbě nabídl magistrát celkem šestnáct vozů a všechny našly nového majitele. Dražily se například citroeny, Renault nebo škodovky. Nejstarším nabízeným autem byla bílá Škoda 120 z roku 1988.
„Podívat se, co bude tady zajímavého, na náhradní díly. A třeba zrovna ta stodvacítka by se případně dala jako veterán využít,“ vysvětlil pro Český rozhlas Liberec automechanik Vladimír Beneš. Ze stejných důvodů jako on dorazili na dražbu autovraků i další zájemci.
00:00 / 00:00
Lidé v Liberci mohli při dražbě získat nepojízdná auta odtažená z ulic. Magistrát tím získal 63 tisíc korun
Mezi nimi byli například majitelé firem na ekologickou likvidaci vozidel nebo automechanici. Do dražby se může přihlásit kdokoli. „Potřebujete doklad totožnosti, zapíšeme si vás do seznamu dražitelů. Dostanete číslo a pod tím se budete účastnit dražby,“ řekla za organizátory Alena Gajošová.
V dražbě magistrát nabízel celkem šestnáct autovraků, které město nechalo odtáhnout z ulic. „Většinou jsou to auta, která jsou už ve stavu, že je obtížné je používat. Zpravidla mají propadlou technickou,“ popsal soudní exekutor Petr Polanský.
Téměř 63 tisíc
Vyvolávací ceny aut byly v rozmezí 500 až 2000 korun. Největší zájem organizátoři očekávali o zmiňovanou bílou Škodu 120 z roku 1988. Tu nakonec magistrát prodal za třináct tisíc korun, což bylo nejvíce z celé dražby. Nového majitele našlo všech šestnáct aut. Magistrát za ně získal necelých 63 tisíc korun.
Velký zájem byl například o Citroen C5 z roku 2010. Za deset tisíc ho získal Lukáš Dudla z Kutné Hory. „Ještě dnes se k tomu pokusím vyrobit klíč s tím, že by se do dvou dnů odvezlo. Potom bude nějaká technická prohlídka, opravy a potom nejspíš následný prodej,“ přiblížil.
Dražbu autovraků ve středu Liberec pořádal počtvrté. V předchozích letech už takto prodal přes třicet aut. Noví majitelé si teď podle soudního exekutora Polanského auta v nejbližších dnech odvezou a můžou si je na sebe přepsat.
„Dostanou od nás doklad o nabytí. Bohužel máme i některé negativní zkušenosti, že když si u nás loni vydražili kamion s návěsem, tak ho nepřihlásili a znovu ho odstavili v Liberci,“ upozornil.