Šestnáct aut a 63 tisíc korun. Liberecký magistrát úspěšně vydražil nepojízdné vozy odtažené z ulic

V Liberci se ve středu dopoledne dražila nepojízdná auta odtažená z ulic města. Lidé o ně měli zájem i přesto, že byla ve špatném technickém stavu. V dražbě nabídl magistrát celkem šestnáct vozů a všechny našly nového majitele. Dražily se například citroeny, Renault nebo škodovky. Nejstarším nabízeným autem byla bílá Škoda 120 z roku 1988.

Reportáž Liberec Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Liberečtí občané na dražbě vraků v Liberci

Liberečtí občané na dražbě vraků v Liberci | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

„Podívat se, co bude tady zajímavého, na náhradní díly. A třeba zrovna ta stodvacítka by se případně dala jako veterán využít,“ vysvětlil pro Český rozhlas Liberec automechanik Vladimír Beneš. Ze stejných důvodů jako on dorazili na dražbu autovraků i další zájemci.

Přehrát

00:00 / 00:00

Lidé v Liberci mohli při dražbě získat nepojízdná auta odtažená z ulic. Magistrát tím získal 63 tisíc korun

Mezi nimi byli například majitelé firem na ekologickou likvidaci vozidel nebo automechanici. Do dražby se může přihlásit kdokoli. „Potřebujete doklad totožnosti, zapíšeme si vás do seznamu dražitelů. Dostanete číslo a pod tím se budete účastnit dražby,“ řekla za organizátory Alena Gajošová.

V dražbě magistrát nabízel celkem šestnáct autovraků, které město nechalo odtáhnout z ulic. „Většinou jsou to auta, která jsou už ve stavu, že je obtížné je používat. Zpravidla mají propadlou technickou,“ popsal soudní exekutor Petr Polanský.

Téměř 63 tisíc

Vyvolávací ceny aut byly v rozmezí 500 až 2000 korun. Největší zájem organizátoři očekávali o zmiňovanou bílou Škodu 120 z roku 1988. Tu nakonec magistrát prodal za třináct tisíc korun, což bylo nejvíce z celé dražby. Nového majitele našlo všech šestnáct aut. Magistrát za ně získal necelých 63 tisíc korun.

Nakonec se podařilo prodat všech šestnáct aut | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

Nakonec se podařilo prodat všech šestnáct aut | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

Velký zájem byl například o Citroen C5 z roku 2010. Za deset tisíc ho získal Lukáš Dudla z Kutné Hory. „Ještě dnes se k tomu pokusím vyrobit klíč s tím, že by se do dvou dnů odvezlo. Potom bude nějaká technická prohlídka, opravy a potom nejspíš následný prodej,“ přiblížil.

Dražbu autovraků ve středu Liberec pořádal počtvrté. V předchozích letech už takto prodal přes třicet aut. Noví majitelé si teď podle soudního exekutora Polanského auta v nejbližších dnech odvezou a můžou si je na sebe přepsat.

„Dostanou od nás doklad o nabytí. Bohužel máme i některé negativní zkušenosti, že když si u nás loni vydražili kamion s návěsem, tak ho nepřihlásili a znovu ho odstavili v Liberci,“ upozornil.

Kateřina Hartmanová, job Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Auto

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme