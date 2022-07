Dalších pět silnic 1. třídy je zpoplatněných, lidé se obávají objížděk přes odlehlá místa

Od pátku musí řidiči kamionů platit mýtné na dalších pěti silnicích první třídy. Pro auta nad 3,5 tuny jsou nově zpoplatněné dva úseky na Jihlavsku, jeden ve Středočeském kraji a další dva v Plzeňském a Jihočeském kraji. Třeba Přešticím na Plzeňsku to ale od nadměrné dopravy zřejmě nepomůže. Kamiony tam totiž při cestě do Klatov a dál do Německa jiné možnosti nemají. Městem přitom projede skoro 4000 nákladních aut za den. Plzeň 11:10 1. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dalších pět silnic první třídy je nově zpoplatněných | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

V Přešticích na Plzeňsku projíždí jedno nákladní auto za druhým. „Dopravní zatížení komunikací 1/27 je tím největším problémem města. Rozděluje ho na dvě části, kdy přístup z jedné do druhé je velice komplikovaný,“ říká starosta města Karel Naxera (TOP 09).

„Během šesti let se intenzita dopravy zvedla o čtyři tisíce aut. Je to něco, co snad bude vyřešeno obchvatem Přeštic,“ dodává starosta. Toho se ale lidé dočkají až za několik let.

Intenzita dopravy z Plzně do Přeštic je extrémní. V dalších úsecích už čísla podle posledního sčítání Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak vysoká nejsou.

„V dalším úseku mezi Přešticemi a Klatovy se pohybuje 10 500 vozidel, z toho 1800 nákladních vozidel,“ říká ředitel plzeňského ŘSD Miroslav Blabol. Důvodem je fakt, že z Přeštic můžou kamiony zamířit nejen směrem na Klatovy, ale také na Nepomuk nebo Domažlicko.

Obavy z objížděk

Druhým zpoplatněným úsekem je silnice 1. třídy Klatovy – Horažďovice – Vodňany. Nezávislý starosta Horažďovic Michael Forman věří, že počet kamionů klesne alespoň o 20 procent. Zároveň se ale obává, aby si řidiči těžkých aut nevybírali na objezd silnice 2. a 3. třídy. Přesně to se dělo v minulosti.

„Když byla objížďka ze Strakonic, kamiony jezdily přes Hlupín, Komušín a přijíždělo to na předměstí Horažďovic. Tam všude byly trojkový silnice, který mají sotva pět metrů, návěs se tam vůbec nestočí. Dál už tu není žádná křížná spojka, kde by to kamioňáky motivovalo k tomu něco ušetřit objížďkou,“ říká starosta.

Plzeňský kraj usiloval i o zpoplatnění úseku Klatovy – Draženov. To ale ministerstvo dopravy neakceptovalo. Hejtmanství bude přesto intenzitu dopravy na úsecích monitorovat.

„Plzeňský kraj má projekt Klidné příhraničí. V rámci toho jsou v kraji umístěny kamerové systémy, prostřednictvím kterých je možné průjezd vozidel sledovat. Dále vycházíme ze sčítání dopravy ŘSD. To je realizováno vždy jednou za pět let. A rovněž vycházíme ze statických kamer provozovaných ŘSD na silnicích 1. třídy,“ uvádí Dušan Pakandr, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu.