Řidiči mají problémy s parkovacími místy. Auta jsou na ně často moc široká, norma se ale měnit nebude

Nová auta jsou stále větší a širší, rozměry parkovacích míst u obchodních center nebo na veřejných parkovištích ale zůstávají už mnoho let stejné. Třeba moderní SUV se do nich vejdou jen s velmi malou rezervou. Parkovací místa totiž dlouho vznikala podle normy, která vyhovovala velikosti aut před desítkami let.

V pražských Letňanech jsou u obchodního centra parkovací pruhy široké 2,25 metrů. Zatímco by ale před lety šlo o velká parkovací místa, dnes sotva stačí. Právě k nim přijela třeba paní Kateřina se svým velkým SUV a přiznává, že s parkováním má někdy problém.

„Záleží, jak parkují ti vedle. Když se trefí přímo doprostřed, tak se tam dá slušně zajet, ale když někdo stojí šejdrem, tak už je to těžké,“ říká. Podobně je na tom i parkoviště u obchodního centra o několik kilometrů dál, na Černém mostě. Šířka stání je přesně 2,2 metru. I paní Markéta má někdy problémy s úzkými místy.

„Hlavně, když jsou to třeba tyto třídveřáky, které potřebují větší prostor,“ ukazuje. Problém spočívá v tom, že parkovací místa se stavěla podle normy staré několik desítek let.

„Tato norma platí relativně dlouho. Do roku 2001 se rozměry parkovacích stání rozlišovaly pro větší a menší auta. Pro ta menší bylo stání šířky dva metry a pro ty větší 2,2 metru,“ vysvětluje docent Karel Hájek ze Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Příliš široká auta

Takhle velké místo bylo dostačující pro automobily před dvaceti lety. Například tehdy oblíbená Škoda Octavia byla široká pouze 1,73 metru. Jenže současná auta se za tu dobu rozšířila. Proto se norma v roce 2011 aktualizovala podle evropské legislativy.

„Rozměr se zvětšil na současně platných 2,5 metru. To je maximální možná šířka v podstatě jakéhokoliv standardního vozidla, takže do takto širokého stání by neměl být problém se vejít s osobním autem jakékoliv velikostní kategorie,“ pokračuje Hájek.

Některé modely nyní populárních SUV vozů jsou ale široké i přes dva metry. Patří k nim třeba Audi Q8 nebo BMW X5.

Namátkové měření na parkovišti na pražském sídlišti Prosek ukázalo, že jedno parkovací stání je široké 2,5 metru. Na sousedních místech tu parkují dvě velká SUV, mezi kterými zbývá pouhých 34 centimetrů. Podle Jana Lodla z České agentury pro standardizaci ale nic nebrání tomu začít stavět místa širší.

„Zdůrazňujeme, že rozměry parkovacích míst, o kterých mluví technická norma, jsou rozměry minimální. To znamená, že to nikomu z developerů nebo těch, kdo místa staví, samozřejmě nebrání dělat parkovací místa širší,“ říká.

Proto se ani neuvažuje o další aktualizaci normy. Ministerstvo dopravy s tím, že šíře parkovacích míst působí v současné době problémy, souhlasí.

Mluvčí ministerstva František Jemelka ale zároveň připomíná, že parkovacích ploch je nedostatek a povinné zvětšování šířky jednotlivých stání by tak bylo kontraproduktivní.