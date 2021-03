Škoda Auto chce do roku 2026 investovat 2,5 miliardy eur. Podpoří elektromobilitu i digitalizaci

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v příštích pěti letech investovat zhruba 2,5 miliardy eur (asi 65,5 miliardy korun). Přibližně 1,4 miliardy eur (asi 36,7 mld. Kč) chce dát do dalšího rozšiřování elektromobility, 650 milionu eur (17 mld. Kč) chce vložit do digitalizace, 350 milionů eur (devět mld. Kč) má jít na investice do závodů a výrobních zařízení, informovala ve středu automobilka na tiskové konferenci. Mladá Boleslav 12:16 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firma Škoda Auto oznámila objem investic pro příštích pět let. ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay

V loňském roce Škoda Auto investovala do svého dlouhodobého majetku 850 milionů eur (asi 22,3 mld. Kč), jde o pokles o 36 procent oproti roku 2019, kdy byly investice rekordní a dosáhly 1,3 miliardy eur.

Celkem 380 milionů eur (asi 10 miliard Kč) investovala Škoda do svých českých závodů, investovalo se například do rozvoje výroby, ale i snižování emisí CO2 ve výrobě. Závod Vrchlabí se stal v loňském roce prvním uhlíkově neutrálním. Finance šly také do výroby baterií pro nové elektromobily.

Na výzkum a vývoj vložila v loňském roce Škoda Auto 712 milionů eur (18,7 mld. Kč), o 27 procent méně než o rok předtím.