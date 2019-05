Škoda představila elektrické Citigo. Bude stát do půl milionu, říká šéf Maier

Kvůli Citigu a hybridnímu Superbu vznikne speciální zastřešující značka iV, řekl v rozhovoru pro Radiožurnál šéf Škodovky Bernhard Maier.

Představujete první elektrickou sériovou škodovku ve více než 120leté historii značky. Kolik bude bateriové Citigo stát?

To vám ještě teď přesně neřeknu. Cenu zveřejníme až v příštích týdnech, až spustíme objednávkový systém. Bude to ale cena, se kterou budeme schopní konkurovat na trhu.

Spekulovalo se, že auto bude stát méně než půl milionu korun. Je to pravda?

Ano.

A je to podle vás hodně, nebo málo za elektrické auto?

Cenu elektrických vozidel v současnosti nejvíce ovlivňují náklady na výrobu baterií. My nabízíme v tomto malém autě už poměrně velký dojezd, a to více než 265 kilometrů podle evropského standardu WLTP. Z tohoto důvodu si myslím, že to je hodně atraktivní nabídka.

Bernhard Maier Vyučený automechanik, vystudovaný ekonom. Automobilku Škoda vede od listopadu 2015, kdy opustil Porsche. V souladu se Strategií 2025 od té doby prosazuje nové směřování podniku. Pod jeho vedením Škoda uvedla například SUV řady vozů Kodiaq, Karoq a Kamiq. Rok 2018 byl s více než 1,25 miliony dodanými vozy nejúspěšnějším rokem v historii společnosti.

Ptám se proto, že v nedávném průzkumu agentury STEM/MARK a společnosti EY vyšlo najevo, že zhruba dvě třetiny Čechů si umí představit nákup elektrického vozidla, ale jen tři procenta by si ho koupila jako příští auto. Hlavně proto, že elektromobily jsou moc drahé. Vnímáte to podobně?

Ano. Cenu za tuto technologii bude ještě nějakou dobu výrazně ovlivňovat cena baterií. Předpokládáme ale, že až se tato technologie zavede do průmyslové výroby a zákazníci si na elektrický pohon zvyknou, tak to povede k jeho zlevnění, a my pak budeme moct nabízet elektrická auta za lepší ceny. Na druhou stranou je potřeba říct, že provozní náklady jsou u elektrických aut o hodně nižší než u vozidel se spalovacími motory. Záleží tak na zákazníkovi, pro co se rozhodne. Zážitek z jízdy elektrickým autem je každopádně mimořádně zajímavý a fascinující.

Nabídka tohoto auta souvisí také s tím, že jsme se jako koncern i jako Škoda Auto zavázali, že budeme plnit cíle pařížské klimatické úmluvy. Do roku 2050 chceme, aby flotila našich vozidel byla uhlíkově neutrální. Už v příštím roce nás čekají v tomto ohledu nové limity. Citigo-e iV nám výrazně pomůže s jejich plněním. Chceme samozřejmě vyrábět velmi atraktivní auta. A až se v Citigo-e iV svezete, budete jím určitě nadšeni.

V zemích, kde se už nabízejí elektrická auta a kde je silně podporuje stát, zájem o koupi elektrických vozidel výrazně vzrostl. Podle nás je společným úkolem státu a automobilového průmyslu, aby podpořily rozvoj elektromobility. Proto bychom si přáli, abychom i tady v Česku dostali od státu pro tuto technologii jednoznačnou podporu, a mohli tak ulehčit zákazníkům přechod na elektrická auta.

Já na to navážu, letos jste se zúčastnil už druhého kolokvia se zástupci české vlády, českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a zástupci automobilového průmyslu. Mluvili jste společně o budoucnosti autoprůmyslu v České republice. Když budu znovu citovat z průzkumu STEM/MARK a EY, tak 57 procent českých řidičů by se víc zajímalo o nákup elektromobilu, kdyby tu byly nějaké státní dotace na nákup takovýchto vozidel. Jsou tedy podle vás nutné i pro běžné lidi, nejenom pro podnikatele a obce jako dnes?

Pokud to budou stát, průmysl i společnost myslet se snižováním emisí vážně, tak musí přijít společná snaha, na které se budou všichni podílet stejným dílem. Nesmí to proto skončit jen u obcí nebo nějakých institucí, ale musí to platit pro každého občana státu.

Už jste zmiňoval celé jméno prvního škodováckého elektromobilu – Citigo-e iV. Mě by zajímalo, zda ta koncovka iV bude u všech vašich příštích elektrických aut?

Ano, skutečně je tomu tak, že iV bude zastřešující značkou, která bude označovat všechna naše auta, která budou mít částečně nebo plně elektrický pohon. Je k tomu taky nutné říct, že nebudeme nabízet pouze elektrická nebo elektrifikovaná auta, ale chceme zákazníkům nabídnout celý balíček doprovodných služeb. Bude obsahovat například elektronickou kartu, kterou dostane zákazník, aby si mohl na dobíjecích stanicích nakupovat proud a dobíjet své auto. Nabízíme také takzvané wallboxy, což jsou zařízení pro dobíjení aut, která se montují přímo na zeď. Naše nabídka se tak neomezuje pouze na samotná vozidla.

Často zmiňujete takové dva pilíře, které je třeba podpořit, než se elektromobily a elektrifikovaná auta více rozšíří. Řeč je třeba právě o dobíjecích stanicích a také větším dojezdu elektrických aut. Mě zajímají ty dobíječky. Budete jako Škoda podporovat výstavbu dobíjecích stanic na území České republiky?

Na zmíněném kolokviu jsme samozřejmě jednali i o tomhle. Česká vláda chce jejich výstavbu masivně podpořit a urychlit. My jako Škoda Auto vybudujeme do konce roku 2021 jen u našich tří výrobních závodů 3500 takových dobíjecích stanic, abychom zdejší infrastrukturu výrazně zabezpečili.

V Bratislavě ukazujete také svůj první plug-in hybridní Superb. Na příští rok jste pak naplánovali prezentaci úplně nového elektrického auta, samostatného SUV na bateriové platformě koncernu Volkswagen. Víte už, jak se bude jmenovat?

O názvu jsme ještě nerozhodli. Zatím jsme postavili jen koncept, který jsme představili na jaře v Šanghaji a pak v Ženevě pod názvem Vision iV. Bude mít stejné vlastnosti jako všechny naše vozy s koncovkou iV. Chceme, aby tyto vozy byly intuitivní, inspirativní a inovativní. Aby tedy měly znaky typické pro automobily Škoda. Na trh přijde toto auto někdy ve druhé polovině příštího roku. Bude se nabízet ve dvou karosářských variantách. Jeho konečný název oznámíme, až spustíme jeho objednávky. Bude ale mít každopádně opět koncovku iV. To je jisté.

Nový závod

Koncern Volkswagen zahájil tento měsíc další velké rozhovory o místě nového závodu na výrobu v Evropě. Pokud vím, jedná se o Bulharsku, Srbsku a Turecku. Ještě nebylo rozhodnuto. Které zemi vy osobně dáváte přednost?

Pro mě jako pro předsedu představenstva je důležité, aby si ve finále všechno sedlo dohromady. Jednání teď vrcholí. Minulý týden v úterý jsme dostali souhlas od dozorčí rady Volkswagenu, abychom zahájili finální rozhovory. Pro nás je samozřejmě velmi důležité, abychom tam měli infrastrukturu, pracovní sílu a dostatek dodavatelů. Všechna tato kritéria jsou pro nás velmi důležitá a musíme je zohlednit. Jsem přesvědčen, že během několika příštích týdnů budeme moci koncernové dozorčí radě v Německu sdělit výsledek našich jednání.

Vystaví Volkswagen tento zcela nový závod na východě Evropy pod záštitou Škody Auto?

Koncern je tím, kdo rozhoduje o tom, kdo a kde bude investovat, provozovat a stavět. V mém těle tlučou dvě srdce – jedno, které jednoznačně vidí, že škodovácký tým je schopný víceznačkovou továrnu postavit a vést. Už to ostatně prokázal. Na druhé straně jsou všechny tyhle věci samozřejmě velmi náročné, a to zejména finančně. My jsme teď udělali miliardovou investici v Indii, kde stavíme novou továrnu. Ve finále to tedy bude dozorčí rada koncernu, kdo o tom všem rozhodne. Pro Škodovku bude nakonec důležité, aby si zajistila dostatečné kapacity svou výrobu. To bude rozhodující proto, abychom si udrželi růst a zůstali nadále úspěšní.

V loňském roce jste zaznamenali rekordní prodeje, i když právě bez limitů ve výrobě to mohlo být asi ještě lepší. Celosvětově jste dodali jeden a čtvrt milionu vozů. Myslíte si, že koncern je za tento výsledek spíš šťastný, nebo trochu žárlí? Protože třeba v Evropě jste přeskočili i ingolstadtskou automobilku Audi...

Už je to 28 let, co Volkswagen privatizoval Škodovku a dostal možnost začlenit ji do své koncernové struktury. Pro obě společnosti je výhodné, když obě prosperují. Škoda může být vděčná, že získala tady v Česku od Volkswagenu podporu. Německá automobilka zase může být vděčná, že Škodovka po celou dobu vykazuje úspěšné výsledky. Je to win-win situace pro oba. Privatizace Škodovky je podle mě ukázkovým příkladem úspěšného převzetí firmy nejen tady v Česku, ale v celé Evropě. Přispět k tomu musí každá koncernová značka. My ve Škodovce to děláme a budeme chtít i nadále dosahovat co nejlepších výsledků a dál úspěšně růst.

Plánuje Škoda v České republice dál vynalézat, vyvíjet a vyrábět auta? Ať už ta elektrická, nebo třeba autonomní v budoucnosti?

Stojí to už v jednom z našich sloganů, kde máme uvedeno: Driven by Inventiveness. Clever Ideas since 1895 – tedy „vedeni vynalézavostí, s chytrými nápady od roku 1895“. V tom hodláme pokračovat. Dostali jsme teď od koncernu na starosti vývoj modulární platformy MQB u malých vozů kategorie A0 pro Indii. Na přelomu roku jsme dostali také za úkol vyvinout nové generace Škody Superb a Volkswagenu Passat. To jen potvrzuje, jakou důvěru má Volkswagen v naši značku a v náš vývojový tým. V budoucnu se proto v tomhle budeme dál angažovat.

Passat i Superb se budou vyvíjet i v hybridní verzi, a to v Kvasinách na Královéhradecku. V Mladé Boleslavi zase chcete vyrábět plně elektrická auta. Co tedy říkáte na slova českého premiéra Andreje Babiše, který před odletem do Rumunska na neformální zasedání členských států Evropské unie řekl, že elektromobily jsou prvním krokem ke konci automobilového průmyslu v Evropě?

Já osobně si myslím, že individuální doprava bude v budoucnu elektrická. Zpočátku uvidíme hlavně auta poháněná na elektrické baterie. Jaká technologie nebo jaký pohonný mix se nakonec prosadí, to se teprve rozhodne. Pokud chceme klimatické cíle brát vážně, musí individuální doprava přispět ke zlepšení stavu ovzduší. Skupina Volkswagen vytváří asi jedno procento emisí na celém světě. Individuální doprava má na svědomí jen čtrnáct procent znečistění ovzduší. Zbytek připadá na průmysl, domácnosti a hlavní část emisí tvoří primárně výroba energie jako takové.

Zvládneme to jedině společně. Jenom když k tomu každý přispěje. Volkswagen se k tomu zavázal a my ve Škodovce se na tom budeme podílet stejným dílem.

Předpokládám, že si elektrický vůz dosud vyzkoušelo maximálně jedno procento řidičů na světě. Zkušenosti ukážou, že jízda v takovém autě je fascinující. My jako Škodovka se budeme snažit a už se i snažíme o to, abychom dodávali auta, která budou odpovídat našemu sloganu a budou se jednoduše a intuitivně ovládat. Nemohu se dočkat, až tato vozidla veřejnosti představíme a dáme zákazníkům příležitost tato auta řídit.

Škoda Citigo-e iV První elektromobil značky. Bude stát do půl milionu korun, na trh se dostane zkraje příštího roku. Je vybaven elektromotorem o výkonu 61 kW a jeho lithium‑iontová baterie umožňuje dojezd až 265 kilometrů podle evropského standardu WLTP. Po vyčerpání elektrické energie lze baterii dobít pomocí kabelu kombinovaného nabíjecího systému (CCS) u rychlonabíjecí stanice na stejnosměrný proud o výkonu 40 kW na 80 % kapacity za 1 hodinu.

Elektrifikace individuální dopravy bude podle mě významnou poháněcí silou pro moderní společnost a zásadní roli bude hrát i v přepravě zboží. Technologie budou ale mnohem pestřejší. Důležitou roli budou nadále hrát spalovací motory, jak benzinové, tak dieselové. Vzhledem k tomu, že do roku 2025 budeme čtvrtinu naší vozové flotily přeměňovat na elektrická auta, tak zbylých 75 procent bude nadále využívat spalovací motory. Každý zákazník si tak bude moci vybrat z více technologií tu, která bude jeho potřebám nejvíc vyhovovat.

Co říkáte tomu, že Evropská unie v dubnu potvrdila plán na dramatické snižování emisí až o 37,5 procenta u nových aut do roku 2030?

Tohle je věc, o které se už rozhodlo. Pro nás to znamená, že budeme muset do roku 2030 ještě zvýšit podíl elektrických aut v našich plánech. Na to se teď připravujeme a budeme tomu muset přizpůsobit naši budoucí výrobu. Do roku 2025 budou zhruba čtvrtinu naší celosvětové produkce tvořit plně nebo částečně elektrická auta. Do konce roku 2030 bychom chtěli tento podíl zvýšit na 30 až 40 procent, a to v závislosti na tom, jaký o tato auta bude u zákazníků zájem.

Jak tohle všechno souvisí s fabrikami Škody v České republice? Jak se budou připravovat na výrobu elektromobilů? Mají se lidé bát přílišné robotizace a takzvaného Průmyslu 4.0, že by třeba mohli přijít o práci?

Na naše pracovníky a pracovnice to samozřejmě bude mít vliv. Budeme potřebovat nové dovednosti a kvalifikované zaměstnance, kteří budou zvládat obě technologie. Z 39 tisíc zaměstnanců, které dnes Škoda po celém světě má, jsme už 11 tisíc ve výrobě a ve vývoji proškolili ohledně elektromobility. Budeme na to dál klást důraz a v následujících třech letech vyčleníme v rozpočtu 40 milionů eur na další profesní rozvoj těchto našich pracovníků. Domnívám se proto, že se nikdo z nich nemusí bát Průmyslu 4.0.

Jako vždycky, když přichází něco nového, přináší to výhody i nevýhody. Je na nás jako společnosti, ale i na každém jednotlivci, aby se na tyto nové výzvy připravil. Průmysl 4.0 přináší spoustu výhod pro zajištění našich výrobních závodů a pro ulehčení práce. Nic na světě ale není zadarmo. Každý musí něco investovat a vzdělávání je podle mého tou nejlepší investicí.

V této souvislosti jsem rád, že se nám podařilo do Česka přinést elektromobilitu v širokém rozsahu. Elektrická auta postavená na platformě MEB budeme v Mladé Boleslavi vyrábět na jedné společné lince s Octavií. To je vrcholně inovativní. V rámci koncernu jsme jediní, kdo realizoval něco tak flexibilního. V Kvasinách budeme vyrábět plug-in hybridní auta. Naším úkolem je teď zavést větší podíl nových technologií, i když čas potřebný na postavení nového elektrického auta je podstatně kratší než u vozidla se spalovacím motorem.

Zároveň ale platí, že nárůst digitalizace povede k tomu, že některé profese už nebudou potřeba. Existují studie, podle kterých zanikne spousta pracovních pozic, současně ale vznikne mnoho nových. Jsou experti, kteří tvrdí, že v příštích 15 letech vznikne 20 až 30 procent nových profesí, jejichž názvy dnes ještě ani neznáme. Pro každého jednotlivce, stejně jako pro celou společnost, stát i podnikatele jako Škoda je to samozřejmě výzva. Díky našemu programu na vzdělávání našich pracovníků se domnívám, že jsme na ni velmi dobře připraveni.

Škoda Superb iV Vyrábět se bude v závodě v Kvasinách, kam se v příštích letech přestěhuje i výroba hybridního Volkswagenu Passat GTE. Plug‑in hybridní pohon u Superbu kombinuje benzinový motor 1,4 TSI s elektromotorem a tato soustava vyvine maximální systémový výkon 160 kW (218 k). Superb iV vypouští do ovzduší méně než 40 gramů oxidu uhličitého na kilometr, takže na něj jde pořídit speciální registrační značka, díky které je například v Praze možné parkovat i na modrých zónách. Auto ujede na elektřinu až 55 kilometrů, dohromady pak až 850 kilometrů.

Elektrifikace vašich aut je jedna věc, druhá věc jsou autonomní systémy. Automatizace řízení a podobně. Zajímá mě, kde plánujete testovat autonomní systémy, bude na to stačit váš současný polygon v Úhelnicích u Mladé Boleslavi, nebo byste třeba rádi spolupracovali s ministerstvem dopravy na výstavbě úplně nového okruhu? Bývalý ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok o tom mluvil už na prvním velkém setkání zástupců vlády a autoprůmyslu před dvěma lety. Své okruhy staví na západě Čech BMW nebo společnost Accolade. Spolupracovali byste s ministerstvem na výstavbě úplně nového polygonu pro testování autonomních aut?

Na utváření budoucnosti individuální mobility spolupracujeme s řadou institucí a prakticky se všemi univerzitami v Česku. Těžíme samozřejmě z toho, že spoustu těchto aktivit můžeme vyvíjet v rámci koncernu u Volkswagenu nebo u Audi. Naše auta, která teď přijdou na trh, budou dosahovat autonomního řízení stupně 2 až 3. S českou vládou jsme se dohodli, že pokud budeme chtít využívat testovací kapacity i tady v Česku, tak pro ně najdeme vhodné možnosti.

Ještě jedna věc mě ohledně budoucnosti zajímá. Všiml jsem si, že každý nový koncept od Škody je bez použití kůže, naopak experimentuje s novými materiály: syntetickým semišem a podobně. Je to jen trend, nebo se skutečně plánujete do budoucna zbavit živočišných materiálů ve vozidlech, jako se o tom mluví v souvislosti s jinými automobilkami, třeba s Teslou?

Intenzivně zkoumáme, jak budeme vybavovat vnitřní prostory našich aut a jaké materiály na to budeme používat. Zrovna nedávno jsem strávil celý večer ve výzkumném oddělení s našimi designéry. Mluvili jsme o tom, které materiály a kdy budeme moci použít v našich vozidlech. Bavíme se tady například o veganských materiálech, které jsme už představili na autosalonech u našich konceptů.

Tyto materiály ale musejí splňovat určité vlastnosti. Musejí vydržet teplotu plus 80 stupňů a zároveň až minus 40 stupňů. Musejí být prodyšné a umět odolat určitému hmatovému opotřebení při běžném používání. S těmito materiály nicméně už nějakou dobu úspěšně experimentujeme a až chystaný sériový model Vision iV půjde na trh, tak předpokládáme, že v něm tyto materiály budou.

U těchto materiálů sledujeme také strategii, která cílí na udržitelnost a šetrné zacházení s energiemi a jejich úsporu. Do roku 2025 chceme vyrábět auta v Mladé Boleslavi uhlíkově neutrálně. Investujeme proto velké sumy do naší společnosti Ško-Energo, abychom tento cíl byli schopní splnit.

Současně chceme mít celou naši flotilu uhlíkově neutrální do roku 2050. Důležité také je, že naše materiály jsou recyklovatelné. Nový model Scala už má 85 procent materiálů, které je možné recyklovat. U dalších vozidel, která budou následovat, bude tento podíl ještě vyšší. Při výběru materiálů v budoucnu chceme navíc klást důraz na recyklované látky, až budou splňovat naše požadavky na kvalitu, které jsem před chvílí zmínil.