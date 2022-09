Nechceme kvůli cenám energií zdražovat vozy. Cílíme na levnější elektromobily, říká Jahn ze Škody Auto

Vláda zastropovala ceny energií pro maloodběratele a velkým firmám nachystala kompenzace. Rostoucí ceny energií dopadají i na jednoho z největších zaměstnavatelů a exportérů v Česku. „Navýšení nákladů se nevyhne ani nám. A to, co nás hlavně trápí, je dopad na dodavatelský řetězec, protože malé a střední firmy se s touto situací vyrovnávají ještě mnohem hůře,“ uvádí Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto. INTERVIEW PLUS Praha 0:10 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Borgis / Profimedia

Podle průzkumu Sdružení automobilového průmyslu je 30 procent firem kvůli zvýšení cen energií existenčně ohroženo a 40 procent letos nejspíš skončí ve ztrátě. „To jsme neměli ani za celou dobu koronavirové a čipové krize. Pro nás je klíčové, aby malé a střední firmy dostaly rychle a jednoduše dostatečnou podporu, aby nezkrachovaly,“ zdůrazňuje Jahn.

Zároveň upozorňuje na to, že hlavní dopady krize nastanou až v příštím roce, kdy řadě firem skončí fixace cen. Zastropování cen energií a příslušné dotační tituly prý proto musí pokračovat.

„Hlavně ale očekávám celoevropské řešení. Je třeba zcela oddělit cenu elektřiny od ceny plynu a zajistit, aby nejvíce postižené země jako Česko nebo Německo nebyly pod takovým tlakem,“ míní Jahn.

Nejlepším řešením je podle něj zastropování cen, protože jakmile se o něm začalo v Evropské unii vážně hovořit, tak ceny energií na burze klesly.

„Do určité míry je to psychologická věc, protože té energie není zas až tak málo. Spíš je tady snaha se předzásobit, což žene ceny energií do neskutečných výšin. Zastropování by to mohlo zmírnit,“ míní.

Elektromobily zlevní

Automobilka prý bude usilovat o to, aby se zvýšené náklady nepromítly do cen vozů, a stejně tak intenzivně pracuje na tom, aby se elektromobilita stala dostupnější.

„Elektrifikace bude probíhat příštích 15 let, takže ještě dlouho tu bude nabídka vozů se spalovacími motory. Teď je vyhrocená situace v oblasti cen energií i surovin a komponentů, ale předpokládám, že se uklidní a baterie i další komponenty budou zlevňovat,“ věří Jahn.

Mezi lety 2030 – 2035 by se prý ceny měly vyrovnat. „Zavádění elektromobility realizujeme systémem top-down, napřed přicházejí větší a dražší modely jako Enyaq, ale postupně budeme přicházet i s levnějšími,“ slibuje s tím, že nový model elektromobilu srovnatelný s typy Fabia nebo Kamiq by měl být v prodeji za cenu okolo půl milionu korun.

Čínské automobilky už dnes dokáží nabídnout elektromobily za cenu vozů se spalovacím motorem, podle Jahna ale mají kratší dojezd a nízké bezpečnostní standardy.

„To nejsou vozy, které bychom chtěli našim zákazníkům nabízet. Určitě do Evropy přijdou a my budeme tuto konkurenci brát velmi vážně, ale nemyslím si, že by tam byla zásadní cenová výhoda,“ uvádí s tím, že cena se primárně odvíjí od baterií, které zatím nikdo neumí vyrobit levněji.

Co je třeba udělat pro rozšíření elektromobility v Česku? Poslechněte si rozhovor v Interview Plus.