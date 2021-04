Budou se auta prodávat na internetu? Snažíme se oslovit mladé, říká člen představenstva Škody Auto

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Martin Jahn, někdejší místopředseda vlády pro ekonomiku a člen představenstva Škoda Auto. Pomohlo by v boji s koronavirovou nákazou dočasné uzavření průmyslových podniků? Jak pandemie ovlivňuje automobilový průmysl? Je budoucností na silnicích elektromobilita? A díky čemu je pro Škodu Auto největším trhem Čína? Ptal se Vladimír Kroc. dvacet minut radiožurnálu Praha 9:24 4. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

S neblahým vývojem pandemie se diskutovalo o úplném zavření průmyslové výroby kolem Velikonoc. Loni na jaře jste výrobu přerušili na 39 dnů. Nebylo by to účinné opatření i letos?

Myslím, že ne. Jsme velmi dobře schopní dodržovat hygienické předpisy, vždy u nás platilo pravidlo 3R, máme dostatek ochranných i hygienických prostředků a od doby, co je povinné testování, testujeme velice úspěšně každý týden 30 tisíc zaměstnanců.

Škoda Auto chce do roku 2026 investovat 2,5 miliardy eur. Podpoří elektromobilitu i digitalizaci Číst článek

Infekčnost je poměrně malá, klesá to k úrovni 0,5 procenta. Nakažlivost při práci je minimální, nemyslím, že kdyby ti lidé byli doma, došlo by k menšímu počtu nakažení – spíš naopak.

Je to pro Škodovku velká zátěž?

Je, museli jsme nakoupit velké množství testů a hygienických pomůcek. Na proticovidová opatření jsme od začátku pandemie vydali výrazně víc než jednu miliardu korun, samozřejmě to snižuje i výkonnost výroby. Máme ale velmi dobrou spolupráci s odbory, pomáhají nám situaci zvládat. Zdraví zaměstnanců je pro nás prioritou.

Chcete se zaměřit na digitalizaci prodeje. Jak si to máme představit? Budete škodovky prodávat na internetu?

Zjednodušeně řečeno ano. Zrovna dnes jsme spustili pilotní projekt digitálního showroomu, kde si můžete prohlédnout vozy, udělat konfiguraci... Pak máme další produkty, kde si můžete zábavnou formou prohlížet vozy nebo si v nich dělat selfíčka.

Jsou to digitální instrumenty přizpůsobené uživatelům sociálních sítí. Snažíme se, aby mladá generace, která se víc pohybuje v online světě, měla možnost seznámit se s našimi modely.

Myslíme, že v budoucnu se bude víc vozů prodávat přes internet. Samozřejmě nepůjde o raketový nárůst, postupně se k tomu ale budeme dostávat a dealer bude hrát roli spíš výdejního místa a servisu. V digitální sféře se toho bude odehrávat mnohem víc.

V čem by Škodě Auto pomohlo přijetí eura? Kdy skončí výroba aut se spalovacími motory a jak Škoda přistupuje k elektromobilitě? A jak moc pandemie ovlivnila tuzemský automobilový průmysl? Poslechněte si celý rozhovor.