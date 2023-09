Škoda Auto minimálně na týden pozastaví výrobu v Kvasinách. Slovinského dodavatele poškodily záplavy

V kolínské automobilce Toyota trvá odstávka. Stále chybějí díly od firmy, kterou zasáhl požár v Žebráku

Společnost Novares CZ Zebrak nyní pracuje na obnovení výroby, včetně výroby pro Toyotu. Už dříve uvedla, že část by mohla dočasně přesunout do závodu do Srbska, kde ale scházejí zaměstnanci.