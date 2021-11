Manažer Škody Auto: Elektromobily budou levnější a výhodnější než auta se spalovacím motorem

Zaměstnanci Škody Auto se po dvoutýdenní nucené dovolené vrátili do práce. Automobilka totiž musela přerušit výrobu především kvůli nedostatku čipů. „Na sto procent ještě neběžíme. Na to nemáme dostatek komponentů. V pandemické době také máme delší přestávky a je třeba testovat zaměstnance,“ popisuje člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn. Mladá Boleslav 18:04 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroba ve Škoda Auto | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jahn si pochvaluje bilanci prvních tří čtvrtletí letošního roku, kdy automobilka dodala na trh 700 tisíc vozů, což je jen o pár procent méně než loni.

„Budeme do konce roku bojovat o každý vůz a uvidíme, jestli se nám podaří dosáhnout stejného výsledku jako loni. Lepší to v žádném případě nebude, protože zejména v říjnu a v listopadu dojde k poměrně velkým ztrátám kvůli výpadkům komponentů,“ popisuje.

Jahn připouští, že dražší modely aut mají nyní ve výrobě přednost. Týká se to zejména modelů Octavia, Superb a Kodiaq a také elektrický Enyaq, především kvůli plnění emisních limitů Evropské unie.

„Dražší modely mají prioritu. Na druhou stranu u levnějších modelů je někdy potřeba méně čipů, takže pokud nám chybí některé komponenty, tak je možné vyrobit i ty,“ dodává Jahn s tím, že na trh byl uveden nový model Fabie.

Elektromobilita je budoucnost

Zaměstnanci během nucené dovolené dostávali 85 procent průměrné mzdy, přesto prý ale cítí určité obavy.

„V celém oboru je určitě nervozita. V českých médiích občas probleskují zprávy, že problém má jen Škoda nebo Volkswagen. To není pravda. Problém mají všichni výrobci automobilů, nevyjímaje nikoho. Volkswagen je někde ve středu,“ doplňuje Jahn k nedostatku čipů.

Přes aktuální problémy s dodávkami z Asie prý stále převažují výhody globalizace, díky které je možné vyrábět lepší produkty za nižší ceny.

„Kdybychom vyráběli všechno v Evropě, byla by auta mnohem dražší a odbyt evropských automobilek by nebyl tak dobrý jako dnes.“ Martin Jahn

„Kdybychom vyráběli všechno v Evropě, byla by auta mnohem dražší a odbyt evropských automobilek by nebyl tak dobrý jako dnes. Evropa by si přesto měla rozmyslet, které kritické komponenty nebo materiály a suroviny chce mít na svém území,“ tvrdí Jahn. Postavit novou továrnu na čipy by ovšem nyní zabralo nejméně pět let.

Kromě problémů s dodávkami čipů a omezení výroby automobilka ovšem musí řešit i přechod na elektromobilitu.

„Ta cesta je zcela jasně dána. Jsme přesvědčeni, že jak se bude mobilita dále rozvíjet, tak od určitého bodu bude elektromobil výhodnější, levnější než automobil s klasickým spalovacím motorem,“ míní Jahn.

„V roce 2030 se objem prodejů elektromobilů ve Škodě Auto přiblíží 50 až 70 procentům.“ Martin Jahn

Spalovací motor ale stále má smysl pořídit, a bude tomu tak i v roce 2035, kdy má prodej vozů s konvenčními motory skončit, myslí si Jahn.

„V roce 2030 se objem prodejů elektromobilů ve Škodě Auto přiblíží 50 až 70 procentům, takže i v té době budeme poskytovat poměrně velké množství vozů se spalovacími motory. Zákazník si bude moci vybrat, co je jeho srdci bližší,“ ubezpečuje.

Vznikne v Česku továrna na baterie do elektromobilů? A proč Škoda nevidí budoucnost ve vodíku? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.