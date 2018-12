Škodovka ukázala v Tel Avivu nový model. Luxusnější Scala nahradí Rapid, do prodeje půjde příští rok

Scala by měla být o něco luxusnějším automobilem než lidový Rapid. Nabídne třeba úplně nový interiér s centrálním tabletem na palubní desce.

Podle fotografií jde o dost jiný vůz, než byly Rapid nebo menší Fabia - víc sportovně střižený.

Zatím ale jezdila Scala po českých silnicích jen zamaskovaná v rámci testování.

„Novým modelem Škoda Scala otevíráme novou kapitolu vozů kompaktní třídy. Jedná se o zcela nový vůz, který ve třídě výrazně posouvá měřítka v oblasti technologií, bezpečnosti a designu,“ prozradil předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.

Na silnice až příští rok

Automobilka představila svůj nový vůz v izraelském Tel Avivu. Je to čistě marketingová záležitost, kdy světové automobilky plánují velké premiéry ve městech po celém světě.

Škodovka zcela nové modely v posledních letech ukazovala například ve Stockholmu - to bylo SUV Karoq - nebo v Berlíně, kde šlo o Kodiaq. Roli v tom hraje atraktivita daného místa a dobré spojení pro novináře z celého světa, kteří na premiéru míří.

Čtvrteční premiéra Scaly byla pouze statická: automobilka model odhalila bez maskování, ale ještě se jím nejezdilo. To až příští rok.

Škodovka u Scaly zatím stále vsází na fosilní paliva, tedy benzin a naftu. Později příští rok přibude také motor na spalování zemního plynu. Benzinové motory budou v nabídce tři: dva litrové tříválce a patnáctistovku čtyřválec. Dále jeden turbodiesel 1.6 a jeden CNG motor o objemu jednoho litru.

Elektrická auta tuzemská automobilka chystá, půjde ale o velmi malé Citigo a také velký manažerský Superb, který uvede jako hybrid - to znamená, že bude mít elektromotor i spalovací motor na benzin.

V nižší střední třídě, kam nová Scala spadá, ale v dohledné době žádný elektromobil od Škody nelze očekávat.

Zmiňovaní rivalové Volkswagen Golf či Ford Focus verze s elektromotory mají. Scale to může uškodit, protože na českém trhu patří právě Golf k nejprodávanějším elektromobilům, společně s BMW i3 a Nissanem Leaf. Ford Focus má svou elektrickou variantu také, ale v Česku se neprodává.

Je elektromobilita správná cesta?

Trh s elektromobily v České republice je zatím stále zanedbatelný - v desetinách procenta. Auta se spalovacími motory budou ještě dlouho ukrajovat z trhu ten největší kus. Je navíc otázka, zda je elektřina skutečně budoucnost, nebo zda auta nakonec nebudou jezdit na vodík.

Škoda nicméně naskočila do „elektrického vlaku“ automobilového průmyslu později než konkurence. Firma to vysvětluje mimo jiné i tím, že v Česku chybí infrastruktura, není tu dostatek dobíjecích stranic, a zároveň na prodej a servis musí připravit dealery či mechaniky.

Teď přijdou roky, kdy se Škoda bude snažit toto zaspání dohnat elektrickým Citigem nebo Superbem.

V roce 2020 ještě přibude první škodovka, která byla už vyvinutá jako elektromobil. Vyrábět se bude v Mladé Boleslavi, plány mateřského koncernu Volkswagen tedy počítají s výrobou elektromobilů v Česku, mimo závodů v Emdenu, Zwickau a Hannoveru, které Volkswagen plně předělá na výrobny elektrických aut.

Velkolepé plány

V listopadu koncern Volkswagen oznámil, že do Česka přesune výrobu passatů. Závody ve Vrchlabí, Mladé Boleslavi a Kvasinách ale už teď nestíhají vyrábět.

Škoda má dlouhodobé problémy s výrobními kapacitami. Jak nedávno poznamenal německý ekonomický deník Handelsblatt, je to luxusní problém, protože auta od Škodovky se prodávají skutečně velmi dobře - letos vyrobila automobilka miliontý vůz už v polovině října, tedy nejrychleji ve své historii.

Volkswagen si je toho vědom, takže nabízí pomocnou ruku - svůj závod v dolnosaském Osnabrücku, kam se přestěhuje část výroby modelu Karoq. Už teď se tam lakují i fabie. A také vznikne nová fabrika ve východní Evropě.

Cíle Škodovky jsou ambiciózní: za sedm let chce prodávat skoro dvojnásobek aut co dnes, dva miliony kusů ročně. Do té doby plánuje pět elektrických modelů, které by mohla udat, když ne v Česku, tak třeba na největším trhu s elektrickými auty na světě - v Číně.

Čína je ostatně největším odbytištěm Škodovky. Směřuje tam přes 300 tisíc aut za rok a tolik vozů se neprodá v Česku ani dohromady za 12 kalendářních měsíců.