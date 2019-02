Škoda Octavia slaví 60 let. Nejúspěšnějšího modelu mladoboleslavské automobilky se vyrobilo 6,5 milionu kusů

„Motor je čtyřválcový vodou chlazený OHV a s obsahem 189 kubických centimetrů,“ řekl o Octavii Michal Velebný z restaurátorské dílny Škody Auto. Největší rychlost tohoto auta byla 110 kilometrů za hodinu, spotřeba pak 7,7 litru benzinu na 100 kilometrů.

„V tehdejší době to byl velice pohodlný automobil, kterým cestovaly celé rodiny,“ vysvětluje. „Octavia byla vlastně facelift Spartaku. Dostala novou modernější masku a především novou přední nápravu, která už nebyla odpružena příčným listovým perem, ale vinutými pružinami, takže se vlastně zvýšil komfort jízdy.

Byl to vrchol vývoje této koncepce,“ dodává. Během roku 1959 posílily bezpečnost vozu také účinnější asymetrické hlavní světlomety. V nabídce byl tenkrát i typ Octavia Super se silnějším motorem.

Ve světě o ně byl zájem, u nás se k nim ale zákazníci dostávali těžko. „Ten, kdo se trochu zmátořil, si musel zasloužit poukaz na automobil a musel si ho zasloužit. Například za to, že jste byl v partaji, že jste si slušně choval, že jste někomu hodně pochleboval. Ta výroba se ve vrcholném roce 1963 ustavila na 100 nebo 110 vozech denně. Nedalo se tedy říct, že by se tím národ motorizoval, to byla zásluha až embéčka,“ říká automobilový historik Jan Králík.

„Škoda, že jsme tu Octavii už dál nekultivovali, protože by to bývalo bylo možná odsunulo projekt embéčka s motorem vzadu a celý národ chatařů k tomu, že museli jezdit s tímhle málo užitným vozem,“ zamýšlí se.

Závod v Mladé Boleslavi

Komunisté se ale zasadili o stavbu zcela nového závodu v Mladé Boleslavi a žádali úplně nový automobil, kterým se stalo právě embéčko. Octavia se vrátila v roce 1996 a dnes je nejúspěšnějším modelem značky. K pilířům současné nabídky značky Škoda patří třetí generace vozu Octavia, vyráběná od listopadu 2012 a v únoru 2017 výrazně modernizovaná.

Škoda Octavia si vydobyla pevné místo na trhu a těší se stále větší popularitě nejen doma, ale i ve světě. O tom svědčí téměř 6,5 milionů vyrobených exemplářů všech generací od roku 1959. Kromě hlavního výrobního závodu aktuálně sjíždějí vozy OCTAVIA z výrobních a montážních linek také v zahraničí, a sice v Číně, Indii, Rusku, Kazachstánu i Alžírsku.