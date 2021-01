Škoda svolává do servisu 14 000 vozů Kodiaq a Karoq. Můžou mít závadu na brzdovém pedálu

Automobilka Škoda svolává do servisů své modely SUV Kodiaq a Karoq. Důvodem je možná porucha na brzdovém pedálu. Výzva se týká majitelů více než 14 tisíc těchto vozů v několika zemích, včetně 1700 v Česku. Obdobný problém by mohla mít i auta od Audi, Seatu i Volkswagenu. Celosvětově tak musí na kontrolu víc než 60 tisíc vozidel. Mladá Boleslav 12:30 31. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle výrobců teď v souvislosti se závadou nejsou hlášeny žádné nehody. Ilustrační foto | Foto: Škoda Auto

Do servisů musí auta vyrobená v roce 2020, která mají automatickou převodovku. A to kvůli špatně přivařené nášlapné destičce na brzdovém pedálu, o kterou si řidič při brzdění opírá nohu. Problémem je, že by se deska mohla zlomit nebo oddělit.

„V případě, že byste kriticky brzdili, že byste na pedál dupli velkou silou při potřebě nouzového zpomalení, a ještě k tomu by se vám podařilo, že na něj nedupnete v prostředku, kde je ta páka, tak by ten svár teoreticky mohl povolit,“ vysvětlil Radiožurnálu redaktor Světa motorů Martin Vaculík.

Podle výrobců nejsou v souvislosti se závadou hlášeny žádné nehody.

Už na konci loňského roku svolával Volkswagen celosvětově skoro 40 tisíc vozů, mezi nimi třeba oblíbené modely Golf. Teď se podle webu svolávačky.cz ukazuje, že problém může být rozsáhlejší, proto musí do servisů i některé modely Audi, Seatu a Škody.

V Česku Škoda svolává přes 1700 řidičů modelu Kodiaq a Karoq. Servisy mají seznam vozů, kterých se to týká. Jejich majitele pak osloví a pozvou na kontrolu.

„Pokud zákazník dorazí do servisu, tak servis zkontroluje, zdali byl svár proveden správně. A v případě, že objeví nesprávné provedení sváru, pedál vymění. V současnosti už byla kontrola provedena u 250 ze zmíněných 1700 vozů,“ přiblížil Radiožurnálu mluvčí automobilky Pavel Jína.

Autorizovaný servis můžou řidiči kontaktovat i sami a nečekat na případnou výzvu. Důležitý je v těchto případech VIN kód auta. Právě podle něj se dá zjistit, jestli je na autě závada. Kód lidé mohou ověřit i sami online, třeba přímo na stránkách Škody Auto, nebo na webu svolávačky.cz, který na celou svolávací akci jako první upozornil.