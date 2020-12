‚Perla mezi východoevropskými automobilkami.‘ Před 30 lety se Škoda stala součástí Volkswagenu

Okřídlený šíp na kapotě - to je poznávací znamení jedné z nejúspěšnějších evropských automobilek. Na západní silnice se modely Škody Auto dostaly hlavně díky spojení s koncernem Volkswagen, česká vláda ho po měsících vyjednávání a hledání partnera podpořila přesně před třiceti lety. Obchod sice zpočátku vyvolával rozpory, i ve spojení s koncernem VW si ale Škodovka zachovala svou tvář. Praha 19:43 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „List Süddeutsche Zeitung nazývá Škodovku perlou mezi východoevropskými automobilkami. Oceňuje dobrou kvalifikaci odborných dělníků v Mladé Boleslavi a o favoritu píše, že podle názoru expertů obstojí ve srovnání se západními modely,“ popisoval z německého Bonnu zpravodaj Československého rozhlasu | Foto: Škoda Auto

„Na mimořádném zasedání se dnes v Praze sešla česká vláda. Vláda rozhodla, že kapitálovou účast ve firmě Škoda Mladá Boleslav bude mít německý Volkswagen,“ informovaly rozhlasové noviny přesně před třiceti lety – 9. prosince 1990.

Před 30 lety se Škoda stala součástí Volkswagenu.

Po necelých dvou týdnech už měly automobilky podepsanou smlouvu. Spolupráce si všímala i zahraničí média.

„List Süddeutsche Zeitung nazývá Škodovku perlou mezi východoevropskými automobilkami. Oceňuje dobrou kvalifikaci odborných dělníků v Mladé Boleslavi a o favoritu píše, že podle názoru expertů obstojí ve srovnání se západními modely,“ popisoval z německého Bonnu zpravodaj Československého rozhlasu.

Uzavření dohody předcházelo několik měsíců vyjednávání. „Jednání byla docela dramatická, i když to veřejnost nevěděla. Chvilkami to vypadalo, že se to nepodaří,“ vzpomínal před několika lety ve vysílání Radiožurnálu Petr Pithart.

Před 30 lety vláda rozhodla, že partnerem automobilky Škoda bude německý Volkswagen. Dohodu pomáhal dojednávat i tehdejší ministr strojírenství Miroslav Grégr, který později proslul jako „atomový dědek“. (Zprávy 10.12.1990) pic.twitter.com/QqX4CfJ1Mk — Auditorium (@auditoriumCRo) December 9, 2020

V roce 1990 stál v čele české vlády, která jednání s několika zahraničními automobilkami vedla. „Trvali jsme na tom, že tady nebude postavena montovna. A to znamenalo vyjednat, že tady bude srdce každé automobilky a to je motorárna. A když tady bude motorárna, tak tady bude muset být vývoj a výzkum. Když tady bude vývoj a výzkum, tak to znamená stovky, možná tisíce lidí, kteří se na nejvyšší úrovni vývojem zabývají,“ dodal Pithart.

Vláda jednala taky s Renaultem a Citroënem. Zájem měly i Ford, General Motors a BMW. To vyvolávalo mezi částí Čechů odpor. Škodovku vláda nezařadila do velké privatizace, ale nabízela ji přímo.

A jak připomíná David Šprincl ze Světa motorů, lidé se báli i samotného sloučení automobilek: „Že Volkswagen Škodovku sní, že si z ní udělá low costovou značku, která bude jenom montovat nějaké modely. Ale to se nakonec ukázalo, že není pravda.“

Škoda Auto si i tak zachovala svou nezávislost, přestože některé modely aut se podobají ostatním v koncernu a sdílí množství dílů.

„Škodovka si dokázala udržet jiný pohled, dokázala dávat chytrost, když si vzpomenu na všechny prvky, co jsou v autech. Ale je vidět i desetiletí na hokejových mistrovství světa, na Tour de France. Je vidět, že ta značka jde sama za sebe, že jí Volkswagen neudělal jako montovnu, jak jsme se báli, ale buduje na té její dobré jiné image než mají značky ostatní,“ doplnil Šprincl.

Historie automobilky Škoda se začala psát v roce 1895. Václav Laurin a Václav Klement tehdy ve své garáži vyráběli bicykly. V Česku má Škoda Auto tři výrobní závody - v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Zaměstnává přes třicet tisíc lidí.