Další problémy pro autoprůmysl. Někteří dodavatelé navázaní na Škoda Auto omezují výrobu

Už několik dní všechny závody společnosti Škoda Auto nevyrábějí vozy kvůli nedostatku čipů. Kapacitu linek ale omezují nebo výrobu rovnou zastavují i dodavatelé největší tuzemské automobilky. Podle Sdružení automobilového průmyslu má přitom současná situace dopad asi na 30 až 40 tisíc pracovních míst. Praha 17:11 22. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrobní linka Škodovky v Mladé Boleslavi | Foto: Škoda Auto

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dodavatelé největší české automobilky musí kvůli výpadkům omezovat výrobu. Poslechněte si celou reportáž.wav

Mluvčí společnosti Valeo Gábor Iffland ukazuje v kufru auta dva monitory, které přenášejí obraz ze senzorů. „Toto je jedno z našich testovacích vozidel, na kterém testujeme senzory. Jedno ze čtyř nově vyrobených aut na světě má alespoň jeden senzor od nás,“ popisuje Iffland část výroby. Podobná zařízení končí i ve výrobních halách Škody Auto. Teď v nich ale výroba stojí.

Automobilka Škoda zastaví na týden výrobu ve všech závodech v Česku. Důvodem má být nedostatek čipů Číst článek

„Samozřejmě výpadek ze strany největší české automobilky pociťujeme. V našich výrobních závodech v Rakovníku a Žebráku jsme museli lehce omezit výrobu,“ uvádí pro Radiožurnál mluvčí Valea. „Jediné opatření, které jsme aktuálně zavedli, je zastavení přijímání nových pracovníků.“

Tato společnost se může spolehnout na objednávky z továren v zahraničí, například v Německu. Horší situace panuje v kroměřížské Plastice, která mladoboleslavské automobilce dodává plastová loga.

„Zrušili jsme čtyřsměnné provozy. Tam, kde to běželo 24/7, se přešlo na třísměnný provoz od pondělí do pátku. Nebo dokonce na jednosměnný nebo dvousměnný podle typu pracoviště. Teď jsme přistupovali i k odstávkám pro překážky na straně zaměstnavatele, lidi byli na 60 procentech mezd,“ popisuje situaci generální ředitel podniku Michal Nosek.

Ztráta až 260 miliard

I v okolních státech se automobilky potýkají se stejnými problémy jako Škoda Auto - linky pozastavují, nebo vyrábí jen některé modely, pro které mají dost dílů. Dopad to má taky na tuzemské podniky. Zhruba 70 procent v Česku vyrobených součástek totiž míří za hranice, upozorňuje výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Toyota, Tesla nebo Hyundai. Některé automobilky nemají problémy s nedostatkem čipů a krizi zvládají Číst článek

„Dodáváte na model A, který vypadává. Vypadá to, že fabrika jede, protože produkuje modely B a C, vy ale kvůli modelu A stejně stojíte. To vnímáme už dneska,“ popisuje problémy Petzl. „Situace je složitá, navíc se v Čechách zjednodušuje na případ Škoda Auto,“ podotýká.

Automobilový průmyslu by kvůli těmto problémům mohl letos podle Petzla přijít asi o 260 miliard korun, to je zhruba pětina z celkového obratu. Zejména menší firmy to podle Petzla nemusí ustát.

„Firmy z dodavatelského řetězce nejsou tak finančně silné jako velcí finální výrobci, už druhým rokem bojují s nárůstem cen v dopravě, surovin, nárůstem cen energií. Jejich finanční polštář pro zajištění cashflow je extrémně úzký,“ říká výkonný ředitel.

Obnovit Antivirus?

Vláda chce pro výrobce aut a jejich dodavatele obnovit program Antivirus, nevyužitým zaměstnancům by proplácela 60 procent mzdy, maximálně však 29 tisíc korun. Podporu ale musí odsouhlasit Evropská komise. Zatím přitom není jasné, jak dlouho bude výroba stát.

Škoda Auto předběžně plánuje začít s jejím obnovováním po 14 dnech odstávky, která začala v pondělí. Další informace by mohla automobilka zveřejnit v druhé polovině příštího týdne.

Automobilky v Česku letos oproti původním odhadům vyrobí asi o čtvrt milionu aut méně Číst článek

„Dva nevýrobní týdny využijeme pro několik aktivit, ta nejdůležitější je dopracování deseti tisíc vozů, které jsou uskladněny na odstavných plochách v České republice,uvedl mluvčí automobilky Tomáš Kotera na začátku tohoto týdne.

Ostatní výrobci v současnosti linky nezastavují. Nošovická Hyundai očekává, že do konce roku stihne dokončit 275 tisíc vozů,“ říká mluvčí Petr Michník.

„Tak jako ostatní automobilky stále registrujeme problémy s dostupností čipů, nicméně dodávky postačují k pokrytí plánované výroby,“ říká Michník.

Kolínská TPCA hlásí po zařijovém přerušení výroby funkční třísměnný provoz, jen s drobnými omezeními. Automobilky očekávají, že potíže s nedostatkem dílů skončí zhruba v polovině příštího roku.