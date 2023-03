Výroba syntetických paliv je energeticky mnohem náročnější než těch fosilních, vysvětluje odborník

Česko podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) nepodpoří zákaz prodeje aut se spalovacími motory v Unii v roce 2035, pokud nedostanou výjimku auta poháněná syntetickými palivy (tzv. e-paliva). „Ve srovnání s výrobou klasických fosilních paliv a biopaliv, bude výroba syntetických energeticky několikanásobně náročnější,“ říká docent Pavel Šimáček, odborník na paliva z Vysoké školy chemicko-technologické ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 0:10 9. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vyrobit syntetické palivo bude na elektřinu strašně náročné,“ říká odborník Pavel Šimáček | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Co to jsou syntetická paliva a z čeho se vyrábějí?

To je jednoduchá otázka, na kterou bohužel nemám jednoduchou odpověď. Záleží na tom, co zahrneme do termínu syntetická paliva. Ta definice je velice důležité pro vyjednávání v rámci toho, zda bude spalovacím motorům udělena milost a budou moct být provozovány pod podmínkou, že budou používat syntetická paliva.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Energetická náročnost na výrobu syntetických paliv je obrovská. Pro jejich výrobu nejsou v Česku podmínky, říká Pavel Šimáček, odborník na paliva z Vysoké školy chemicko-technologické

Obecně syntetická paliva jsou paliva, která jsou vyrobena syntézou čili slučováním nějakých jednodušších molekul na molekuly složitější, které nám potom tvoří to syntetické palivo. V zásadě syntetická paliva se vyrábějí různě v některých částech světa, ale vyrábějí se dnes z fosilních zdrojů, tedy především ze zemního plynu a uhlí.

To nejsou ovšem ta syntetická paliva, která jsou teď diskutována celou společností. Kromě těchto syntetických paliv potom existují i jiná. Tato syntetická paliva se dají podobnou technologií vyrábět i z biomasy, jedná se tedy o syntetická biopaliva. Jejich produkce je velice nízká.

Česko nepodpoří zákaz spalovacích motorů, pokud nebude možné používat syntetická paliva, řekl Kupka Číst článek

Pod tím pojmem syntetická paliva se ale v současné době myslí především ta paliva, která by se měla vyrábět z vodíku a oxidu uhličitého, který by se získával ze vzduchu, v lepším případě z nějakých spalin, z nějakého koncentrovaného zdroje s tím, že vodík, který pro tu syntézu budeme potřebovat, se bude vyrábět z vody s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. To jsou tedy ta syntetická paliva, která jsou nyní diskutována ve společnosti.

Jak těžké je vyrobit syntetické palivo?

Technologicky je to zvládnutelné. Dneska se zvládne technologicky leccos, ale ve srovnání s výrobou klasických fosilních paliv, a dokonce klasických biopaliv, bude výroba syntetických energeticky několikanásobně až mnohonásobně náročnější. Na elektřinu to bude strašně náročné.

Stoprocentní záměna

Když to vezmeme z praktického pohledu motoristy, je nebo může být syntetický benzin úplně stejný jako ten klasický?

V zásadě mají syntetická paliva stejnou chemickou povahu jako ta klasická fosilní. Molekulami, které tam tvoří palivo, jsou uhlovodíky a v zásadě je to velice podobné.

Zákaz spalovacích motorů není problém, výrobce víc ohrožuje Euro 7, varuje bývalý manažer Škodovky Číst článek

Můžou tam být nějaké drobné odlišnosti, ale v podstatě kouzlo syntetických paliv je v tom, že motor si toho ani nevšimne, takže tam je záměna naprosto stoprocentní. Tato paliva se také označují jako drop in, to znamená, že je můžete používat jako libovolnou náhradu těch fosilních.

V jednáních o zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035 se auta na syntetický benzin berou jako bezemisní vozidla. Je to skutečně tak?

Filozofie syntetických paliv je podobná jako filozofie biopaliv. Samozřejmě, že když spálíme uhlovodíky, vzniká oxid uhličitý, který dostaneme do atmosféry.

Ale pokud se budeme bavit o těch e-palivech, tam se počítá s tím, že oxid uhličitý zase nasbíráme z atmosféry nebo z nějakého koncentrovaného zdroje. Vyrobíme z něj palivo a tím se okruh se uzavře. Ve svém důsledku by tedy takové vozidlo mělo být uhlíkově neutrální.

‚Obrovská náročnost‘

Pro výrobu e-paliv, o kterých se debatuje, je potřeba hodně elektřiny. Ta by měla být z obnovitelných zdrojů. Při těchto podmínkách je reálné vyrábět ta biopaliva na území Česka?

Dle mého názoru ne, protože ta energetická náročnost je obrovská. Nemáme žádné kapacity na výrobu. Za poměrně dlouhou dobu jsme tady vybudovali nějaké kapacity na výrobu biopaliv, ale toto si opravdu v našich podmínkách neumím představit.

Rozhodnutí o konci spalovacích motorů se odkládá. Švédsko stáhlo bod z jednání velvyslanců Číst článek

Nevyjde syntetický benzin v porovnání s elektromobily hůř?

Záleží, z jakého pohledu to vezmeme. Z pohledu energie by to samozřejmě mohlo vyjít hůř. Ale motivem pro zachování syntetických a klasických fosilních paliv je to, že nám zůstanou technologie spalovacích motorů, které stále využívají stávající infrastruktury.

A nebudou tady problémy s masovým přechodem na elektromobilitu, které do budoucna asi nebudou pro každého.

Daly by se pro distribuci syntetických paliv využít stávající čerpací stanice? A jsou tato paliva možnou alternativou v letecké a lodní dopravě? Poslechněte si celý rozhovor, odkaz naleznete výše.