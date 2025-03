Špicar: Ekonomická situace rozvoji elektromobilů nepomáhá. Zmírnění pokut za emise není dostatečné

Co přináší Akční plán Evropské komise na podporu automobilového průmyslu? Je zapotřebí zmírnit restrikce výrobcům, kteří nebudou plnit emisní cíle? Jak zachovat konkurenceschopnost pro Evropu tak klíčového průmyslového odvětví? A co způsobí cla, která plánuje Donald Trump uvalit na dovoz automobilů do USA? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a bývalý člen managementu Škody Auto Radek Špicar. Praha 0:10 7. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Špicar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Evropská komise ve středu potvrdila dosavadní cíl, aby nová osobní a lehká užitková auta prodávaná v EU měla od roku 2035 nulové emise CO₂. To asi není žádné překvapení?

Překvapení to není. Musím ale zdůraznit, že spíše než rok 2035 teď řešíme palčivější problémy vycházející z regulace, jako třeba pokuty.

Vítáme jakékoli zamyšlení se nad osudem evropského automobilového průmyslu. Není to ale jediný sektor, který se potýká s velkými problémy, upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar

Dokážou české automobilky nulové emise splnit?

Je to za hodně dlouhou dobu. Škoda Auto má výhodu, že je schopná se pohybovat v obou dvou světech. Má hybridní výrobní linky, takže je schopná vyrábět vozy se spalovacím motorem i elektromobily. Dříve se tato diverzita považovala za hendikep, dnes je to ale výhoda.

Zároveň Evropská komise představila opatření na podporu konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu. Vítáte uvolnění bezmála dvou miliard eur na vytvoření bezpečného a konkurenceschopného dodavatelského řetězce pro suroviny k výrobě baterií?

Vítáme jakékoli zamyšlení se nad osudem evropského automobilového průmyslu. Dlouho jsme volali po otevření tzv. strategického dialogu, který se po ustavení nové Komise rychle otevřel. Jsme na začátku jednání, ale první výsledky v oblasti pokut to už přineslo, byť to není úplně dostatečné. Další jednání budou následovat.

Evropský automobilový průmysl ale není jediným průmyslovým sektorem, který se potýká s problémy. Proto doufám, že se stane jakýmsi modelovým příkladem toho, jak by Evropská komise a EU jako taková měly řešit i situaci jinde, ať už je to hutnictví, farmaceutický nebo chemický průmysl. Měla by se udělat revize předchozí regulace a zjistit, jestli tam není nějaký prostor pro ubrání tlaku.

A co konkrétně znamená dodavatelský řetězec pro suroviny k výrobě baterií?

Evropská komise má pocit, že by stálo za to, zbavit se závislosti na mimoevropských dodavatelích baterií, kterým dominuje Čína. Díky válce na Ukrajině jsme si jako Evropa uvědomili, že závislost na režimech, které se toho nebojí využít proti nám, není šťastná, a že bychom tedy měli posilovat svoji odolnost.

Zároveň nás to musí vést k zamyšlení, jestli opravdu chceme ztrácet další průmyslové sektory ve prospěch těchto zemí. Nynější situace ukazuje, že je třeba je získat zpátky. A soběstačnost v oblasti baterií je toho součástí. Není to ale vůbec jednoduché, protože jde také o přístup k nerostným zdrojům, které jsou k výrobě potřeba. Čína to pochopila dříve než Evropa a suroviny si zajistila.

Buď se tedy s těmito zeměmi domluvíme, abychom zdroje mohli využívat také, nebo bude vyvinuta úplně jiná technologie výroby baterií, jako se to děje například v kolínské Draslovce.

V pondělí Evropská komise navrhla úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří nebudou emisní cíle plnit. Automobilky by podle návrhu měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, tedy nikoli za každý rok. Proč trváte na tom, že by toto období mělo být pětileté?

Za tříleté období děkujeme, pětileté by ale bylo lepší. Důvodem je, že ekonomická situace rozvoji elektromobilů příliš nepomáhá. Lidé mají za sebou covid, ekonomickou krizi, inflační a energetickou krizi, a zkrátka na koupi dražších elektromobilů nemají prostředky. Proto potřebujeme cíle roztáhnout do delšího časového úseku, protože věříme, že se situace a spotřebitelská poptávka zlepší. Pomůže tomu samozřejmě i to, že se postupně snižuje cena čistých automobilů.

Vlivná lobbistická bruselská organizace Transport & Environment podle iDNES namítá, že opatření je bezprecedentním darem pro evropský automobilový průmysl uprostřed roku, ve kterém dochází k dodržování předpisů. Neměli bychom asi zapomínat na ekologický aspekt...

My na něj nezapomínáme. Nezpochybňujeme, že čistá mobilita je trendem. Automobilky by na tom pracovaly tak jako tak. Musíme to ale dělat hlavně kvůli sobě, kvůli našemu životu ve městech. Noxy a oxidy dusíku jsou také velmi důležité a je potřeba na ně myslet. Navíc jízdní komfort v těchto vozech je fantastický. Já osobně bych se ke spalovacímu motoru už nechtěl vracet. Samozřejmě ale chápu, že to není pro všechny. Proto říkáme, že environmentální přístup musí být s ekonomickým a sociálním v rovnováze.

Není mírný tlak na automobilky ku prospěchu věci?

Mírný tlak je jistě ku prospěchu, ale to, co se tady stalo v minulých letech, lze těžko označit za mírný tlak. Nicméně zmírnění z roku na tři oceňujeme.

