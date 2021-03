Čínská armáda nařkla americkou automobilku Tesla ze špionáže. Její šéf Musk vyzývá k větší důvěře

Americký miliardář Elon Musk popřel podezření, že auta jeho firmy Tesla se v Číně používají ke špionáži. Teslu z toho obvinila čínská armáda. Musk svou firmu obhajoval jen pár dní po velmi napjaté první oficiální schůzce mezi zástupci čínského komunistického režimu a americké administrativy prezidenta Joea Bidena. Praha 10:07 21. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tesla se díky výraznému růstu ceny svých akcií v posledním roce stala nejhodnotnější automobilkou na světě | Zdroj: Reuters

Musk se k věci yjádřil, když se přes videokonferenci zúčastnil čínsko-amerického obchodního fóra. Kdyby se firmy podílely na špionáži, mělo by to podle Muska velice negativní dopady na jejich podnikání a vlastníkům by hrozilo i zatčení.

Čína je pro Teslu po Spojených státech amerických druhým největším odbytištěm. Musk i proto na konferenci vyzval k oboustranné větší důvěře.

Kamery automobilů

Čínská armáda tvrdí, že kamery automobilů od Tesly získávají informace, které se poté využívají ke špionáži tím, že je firma předává americké vládě. Armáda to oznámila, když zakázala automobilům vjezd na své základny a do armádou provozovaných objektů.

Podobná obvinění zaznívala v minulosti spíše z druhé strany. Bývalý americký prezident Donald Trump například hrozil, že zakáže čínskou komunikační aplikaci TikTok. Měl totiž podezření, že osobní údaje amerických uživatelů předává čínské vládě. S takovým sdílením totiž počítají i čínské zákony. Terčem kritiky byla i firma Huawei.

Zároveň americké společnosti jako Facebook nebo Google v minulosti předávaly některé citlivé informace americkým tajným službám a to nejen o američanech. Obhajovaly to tehdy bojem proti bezpečnostním hrozbám.