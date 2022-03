Automobilová skupina Stellantis hodlá v Evropě od roku 2030 prodávat pouze elektromobily. Firma to uvedla v prezentaci svého strategického plánu. Dodala, že podíl elektromobilů na jejím celkovém prodeji ve Spojených státech by se měl do roku 2030 vyšplhat na 50 procent.

Amsterodam 7:35 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít