Jestli nechcete problémy, prodlužte si STK a řidičák, radí ministerstvo. Řada zemí nařízení nepřijala

Kvůli koronaviru se prodlužuje platnost řidačských průkazů a státních technických kontrol aut o sedm měsíců, informovalo před týdnem ministerstvo dopravy s tím, že jde o nařízení Evropské unie. Proto mělo být možné vyjet bez těchto platných dokladů i do zahraničí. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, většina evropských zemí toto nařízení nepřijala. Přesto se ale podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky nemusíme obávat pokut. Praha 6:31 22. června 2020

„Z nařízení Evropské unie vyplývá, že platnost řidičských průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se automaticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti školení či daného dokladu,“ informovalo ministerstvo dopravy na konci minulého týdne na svém webu.

Pokud tedy platnost řidičského průkazu skončila 30. března 2020, nařízení ji prodloužilo do 30. října 2020. Celkem se to týká 250 182 řidičských průkazů. „Nicméně více než 50 tisíc řidičských průkazů již bylo vyměněno za nový, takže z tohoto počtu zbývá k pátku 196 223 řidičských průkazů, jejichž držitelé si prozatím o jejich výměnu nepožádali,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Jemelka.

Úplně stejně pak Evropská unie, respektive české ministerstvo dopravy prodloužilo platnost státních technických kontrol (STK) aut. Pokud projde mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, přidává nařízení k platnosti dalších sedm měsíců.

Kvůli této úpravě není potřeba měnit ani kontrolní nálepku na registrační značce auta, ani zápis v technickém průkazu. Vše by podle resortu mělo být v pořádku i mimo území České republiky. „Jedná se o celoevropské nařízení, a tudíž není problém, že by tato skutečnost nebyla uznána v mezinárodním provozu.“

Šest z 27 zemí

Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz z databáze EUR-Lex, většina zemí Evropské unie toto nařízení obsahující i řadu dalších bodů nepřijala v plném znění. Často měly problém právě s prodloužením platnosti STK a řidičských průkazů.

Celkem osm zemí odmítlo delší platnost řidičských průkazů. Konkrétně jde o Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko, Irsko, Lucembursko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko.

Ještě mnohem hůř dopadlo nařízení o STK. To odmítlo 21 ze 27 zemí Evropské unie. Prodloužení přijaly pouze Rakousko, Itálie, Švédsko, Kypr, Portugalsko a Česká republika. Ostatní země byly proti. Pozor by si tak měli dát ti, kteří se chystají vyrazit do oblíbených dovolenkových destinací jako jsou Chorvatsko, Španělsko nebo Slovinsko.

‚Nešťastné nařízení‘

Z pohledu české Profesní komory STK jde o „trochu nešťastné nařízení Evropské unie“. „Přišlo poměrně pozdě - v době, kdy se již všechny opatření uvolňují,“ popsal jeho předseda Jiří Rejman.

„Kdyby to komise omezila třeba 30. červnem, tak by to asi všichni přijali. Tím, že to natahuje dál a už není důvod, je pravděpodobné, že z tohoto důvodu to tyto státy odmítly,“ dodal s tím, že s nimi ministerstvo dopravy o tomto prodloužení nejednalo.

Navíc podle profesní komory stanice STK nezaznamenaly, že by lidé prohlídky odkládaly. „Naopak. V prvních týdnech to právě lidé pojali jako výlet na stanici technické kontroly a jezdily nám tam celé rodiny. Byl i problém je na začátku naučit, aby dodržovaly nějaká hygienická opatření a nějaká bezpečnostní pravidla. Stanice technických kontrol v České republice se nikdy nezastavily, pořád pracovaly. Naopak jsme měli zhruba stejnou naplněnost, jako kdyby žádná pandemie nebyla,“ popsal Rejman.

Ministerstvo ale kritiku odmítá. Připouští sice, že stanice STK po celou dobu mimořádného stavu fungovaly, ale podle Jemelky byly nejméně tři skupiny obyvatel, které nebyly schopné svou povinnost splnit.

„Jednalo se především o vozidla v zahraničí, která nemohla překonat hranice za účelem provedení STK,“ vysvětlil mluvčí s tím, že na tuto situaci resort upozorňovali i europoslanci. V tomto případě opatření chápe i Rejman: „Myslíme si, že v tomto pohledu je správné. Ale proč má ještě další dva měsíce platit tento stav, kdy lidé nemusí na technickou, to už postrádá logiku, když už téměř všude se dá projet bez karantény a lze provést technické prohlídky v daném státě.“

Technická před odjezdem

Dalšími, kteří si nemohly zajistit technickou kontrolu, podle Jemelky byly rizikové skupiny jako senioři či chronicky nemocní. „Ti sice v České republice byli, ale opakovaně se vyzývali k omezení jakýchkoliv kontaktů s okolím. V neposlední řadě se jedná o dopravce, kteří z důvodů snížení nákladů nepotřebná vozidla vyřadili (depozit) a v době vyřazení jim prošla platnost prohlídky,“ dodal mluvčí.

Proč ale nařízení odmítlo tolik zemí Evropské unie, resort neví. „Jedná se o výlučné právo každé členské země, kdy důvody nám nejsou známy; lze se však domnívat, že alespoň některé státy tento problém řešily na národní úrovni, což se v České republice nestalo na základě toho, že takové opatření nemělo mezinárodní platnost a tedy v mezinárodním provozu by bylo neúčinné a navíc v rozporu s evropskou legislativou. Při projednávání uvedeného nařízení se všechny státy vyjádřily k uvedenému návrhu a přijaly ho, tudíž vnímáme, že se jedná o chtěný akt v rámci Evropské unie,“ popsal Jemelka.

Lidé se proto podle něj nemusí bát vycestovat s „neplatným“ řidičským průkazem nebo státní technickou kontrolou vozidla. „Nařízení, kromě možnosti odmítnutí, stanovuje jednoznačnou povinnost státu akceptovat provoz vozidel s ‚prodlouženou‘ prohlídkou, i když stát, ve kterém bude vozidlo provozováno, vlastní nařízení odmítl. Pokuty tedy nehrozí,“ vysvětlil Jemelka.

Přesto ale resort doporučuje pro klidnější cestu vyjet s platnými doklady. „Nebo se dá ještě užít pravidlo: Nechceš-li komunikovat s kontrolou a vysvětlovat platnost nařízení Evropské unie při případných problémech, jdi před odjezdem na technickou,“ dodává Jemelka.

Fronty i nedostatek práce

Prodloužení platnosti STK bude mít podle Rejmana i další dopady. Jeden z nich je i ekonomický. „Zejména se to dotkne autoservisů, které zprostředkovávají technické. Přijdou o velké množství práce. Platí lidi, kteří vozí auta na technickou a zpátky. Tihle lidi najednou budou bez práce,“ vysvětlil šéf Profesní komory STK s tím, že se to dotkne i malých stanic měření emisí.

Problémem pak mohou být i kapacity na stanicích STK. „Největší tlak je v květnu, protože historicky nejvíc aut se prodá v květnu. Duben, květen, červen jsou měsíce, které jsou hodně vytížené, kdy STK pracují zhruba na úrovni sto procent nebo ještě malinko větší. Ostatní měsíce jsou v nižší vytíženosti s tím, že zase podzim se blíží 90 procentům, takže září, říjen, listopad, prosinec jsou poměrně dost vytížené,“ řekl Rejman.

V praxi to znamená, že kvůli nařízení se kontroly z méně vytížených prázdninových měsíců mohou přesunout do exponovanějších podzimních měsíců, kdy by kapacita stanic nemusela stačit.

Ministerstvo ale i kritiku Profesní komory STK odmítá. „Systém celou dobu fungoval a bylo umožněno i fungování autoservisů; tedy rozhodně autoservisy ani STK nejsou na rozdíl od jiných oborů nijak zásadně dotčenou oblastí,“ zdůraznil Jemelka. Navíc resort už před týdnem radil nenechávat vyřizování průkazů i kontrol vozidel na poslední chvíli kvůli omezené kapacitě jak úřadů, tak stanic.

„Pozice České republiky při projednávání byla primárně ovlivněna zájmem a nutností řešení problému občanů, respektive provozovatelů vozidel určitých skupin, kdy možné dílčí ekonomické dopady na STK či servisy jsou v nepoměru vůči zájmům občanů České republiky (převažuje tedy veřejný zájem). Navíc jsme přesvědčeni o tom, že dopady nebudou nijak výrazné a zásadního charakteru,“ dodal na závěr Jemelka.