Do ‚technické‘ se zřejmě zařadí nová položka. Ministerstvo dopravy chce měřit hlasitost vozidel

Při technické prohlídce bude do budoucna techniky zajímat, jak moc hlučné je vaše auto nebo motorka. Ministerstvo dopravy chce zabránit tomu, aby v provozu jezdila auta nebo motocykly s tuningovou úpravou výfuku nebo motoru, které jsou podle rezortu příliš hlučná a nesplňují hodnoty hluku dané výrobcem. Praha 19:16 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Již brzy se možná bude na technické prohlídce měřit, jak hlasité je váš automobil či motorka | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Prostorem zní hlasitá tuningová koncovka výfuku namontovaná na obyčejný skútr. Díky ní má motorka hutnější zvuk a podle některých výrobců umí také částečně zvýšit výkon. Technickou kontrolou podobně upravovaná auta a motorky nyní bez problému procházejí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Máte u svého auta nebo motorky sportovně laděný výfuk nebo nějakou tuningovou úpravu? Do budoucna kvůli tomu nemusíte projít technickou kontrolou. Podrobnosti v reportáži Luďka Hubáčka

„Tento kontrolní úkon se neprovádí, protože nemáme čím dokázat, že člověk překračuje stanovenou hladinu hluku. Navíc každé vozidlo, motorka má trošku jiné decibely, takže se nedá říct, že by to šlo nějak jednoduše nastavit,“ říká předseda Profesní komory STK Jiří Rejmon.

To se ale brzy změní. Zavedení dalšího stupně technické kontroly má zajistit, aby tato auta nebo motorky prostě technickou nedostala.

„Ukazuje se, že zejména pro hlučné motocykly a některá tuningová vozidla je potřeba přidat další stupeň kontroly. Můžeme si udělat analogy třeba se zatmavováním skel. Byl to výrazný fenomén, který jsme tu měli před několika lety. V momentě, kdy se nalezlo technické řešení, tento jev prakticky vymizel,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Jenže Stanice technické kontroly zatím nemají od ministerstva dopravy žádné podklady, což potvrzuje i vedoucí břevnovské STK Michal Dvořák: „Zatím není k dispozici žádný konkrétní měřící přístroj, ani připravená žádná metodika měření hluku. Zda-li se to bude měřit někde ve volném prostranství, někde na lince či uvnitř v budovách na linkách STK.“

Špatně zadaná registrační značka? U elektronické dálniční známky nemáte nárok na vrácení peněz Číst článek

Mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka říká, že podmínky se řídí evropskou směrnicí. Speciální hlukoměry vybere resort nejpozději do dvou let.

„Nyní jsme ve fázi, kdy do konce roku 2021 chceme mít tuto oblast metodicky zakotvenou, chceme znát podrobné technické požadavky na hlukoměr, kterým se to bude měřit. Můžeme vše splnit do roku 2023,“ dodává.

V Česku ročně absolvuje technickou prohlídku průměrně přes dva u půl milionu vozidel. Zhruba 200 tisíc z nich získá technickou jen na dobu 30-ti dnů.

„Nejčastěji se objevuje nějaká koroze, pak jsou to nějaké systémy čepů, ať už zavěšení nebo nařízení, pak v menších počtech světla, to je také ta třetí nepočetnější skupina, a pak už jsou to brzdy a další,“ vysvětluje, jaké jsou nejčastější závady předseda Profesní komory STK Jiří Rejmon.

Zhruba dvacet tisíc aut ročně pak technickou kontrolou kvůli špatnému stavu vůbec neprojde.