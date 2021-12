Upravený tachometr má každá šestá ojetina, ukázal výzkum. V Česku jde nejčastěji o ‚bavoráky‘

Stočené tachometry u ojetých aut nejsou v Evropě dál žádnou výjimkou. Zjistila to společnost CarVertical, která prověřuje historii vozů na evropském trhu. Od loňského do letošního listopadu vyhodnotila 700 tisíc údajů o ojetých autech v 18 evropských zemích včetně Česka, Polska, Německa, Rumunska nebo Francie. Vyplynulo z nich, že upravený stav tachometru, tedy nižší než skutečně ujetý počet kilometrů, měla v průměru každá šestá ojetina. Praha 16:39 4. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost CarVertical odhaduje, v Česku může mít upravený stav tachometru třetina ojetin dovezených ze zahraničí. Ilustrační foto | Foto: Smartsuz | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

„Nejčastěji stočený tachometr má v České republice značka BMW. Na prvním místě je prémiový model řady 7,“ popisuje Radiožurnálu expert litevské firmy CarVertical Matas Buzelis.

„Pak je to Ford Mustang a upravené hodnoty najetých kilometrů jsme zjistili také často u modelů BMW řady 3 a u SUV verze X5,“ doplňuje Buzelis.

Za auto se stočeným tachometrem, který ukazuje nižší počet kilometrů, než má vůz skutečně najeto, zaplatí zákazník výrazně víc peněz. Společnost CarVertical odhaduje, v Česku může mít upravený stav tachometru třetina ojetin dovezených ze zahraničí.

Podle společnosti Cebia, která v Česku historii vozů prověřuje, je ale pravděpodobnost stočeného tachometru u ojetých aut z ciziny ještě vyšší, upozorňuje ředitel firmy Martin Pajer.

„Pokud se vozidlo individuálně dováží, tak tam ta pravděpodobnost, že má upravený stav tachometru je alespoň 45 procent. Vozidla, která jsou česká a jsou alespoň sedm let stará, tak ta pravděpodobnost, že vozidlo má stočený tachometr je minimálně 35 procent,“ vysvětluje.

Za stáčení tachometru v Česku hrozí od října 2018 pokuta až půl miliónu korun.

„Míříme ale hlavně na jednotlivce a společnosti, kteří takovou činnost provádí opakovaně a za úplatu. Běžné řidiče, kteří omylem koupí auto se stočeným tachometrem poškozovat nechceme. Na všechny, kdo uvažují o koupi ojetého auta, proto apelujeme, aby si vozidlo dostatečně prověřili,“ uvádí mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Kontrola tachometru

Přesto se najdou společnosti, které i teď stočení tachometru nabízejí. Na svých webových stránkách ale zdůrazňují, že auta s upraveným stavem tachometru nesmí do běžného provozu.

Technici na stanicích technické kontroly musí data, včetně stavu tachometru a fotografií auta, ukládat do centrálního systému ministerstva. Na webových stránkách rezortu kontrolatachometru.cz si může každý podle VIN kódu (identifikačního čísla vozu) zdarma ověřit jeho stav.

Při koupi ojetiny by si zákazníci měli vybírat auta s doloženou historií včetně servisní knížky – právě tak minimalizují riziko, že nakonec koupí auto se stočeným tachometrem.

„Ta doba v automobilech, proto aby se tohle nedělo, je třeba skryta v online servisních knihách, které dnes využívají v podstatě všichni. Pokud daný autorizovaný servis je schopný mi potvrdit, že auto jezdilo na pravidelnou údržbu v určitých intervalech a měla v tu dobu takové a takové kilometry, tak vím, že je to důvěryhodný údaj a nekupuji zajíce v pytli,“ vysvětluje expert na prověřování vozu z webu Proklepneme.cz Josef Zatloukal.

Počet ojetých osobních aut dovezených do Česka ze zahraničí podle statistik Svazu dovozců automobilů meziročně roste. Od začátku letošního ledna do konce října dovezli společnosti přes 153 tisíc ojetin. To je o dvacet procent víc než ve stejném období loni.