Automobilovou šlechtu zlákala SUV. Vlastní modely nabízejí Rolls-Royce, Lamborghini či Bentley

Praha 10:41 26. října 2019

Jejich prodeje každým rokem v celé Evropě rostou, v Česku už dosahují třetiny trhu s novými auty. Automobilová veřejnost se zamilovala do „oplácaných" aut určených původně do terénu, která když dnes vytáhnou kola z města, sotva se vydají mimo pečlivě vyasfaltované silnice. Návod na úspěch v nich ale nenašly jen mainstreamové značky, SUV táhnou už i prodeje luxusních automobilek s cenovkou v řádech milionů korun. A další se na ně chystají.

Automobilka Rolls-Royce nevylučuje, že by se Cullinan mohl stát jejím nejprodávanějším modelem | Zdroj: Rolls-Royce

Jezdí, jako kdyby plulo, a je v něm ticho jako v nahrávacím studiu. Jen občas zaševelí dvanáctiválec. Člověk má ale strach, aby Rolls-Royce Cullinan někde neodřel, je obří, má přes pět a čtvrt metru na délku a ve městě se s ním budete cítit trochu stísněně, což ostatně platí pro všechna velká SUV.

Rolls-Royce Cullinan | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Cullinan má nastavitelnou výšku podvozku, pohon 4x4. Bláto, štěrk a louže vás nezastaví, do skalnatých hor se ale jen tak nevysápete. Rolls-Royce přichystal vůz pro šoféry, kteří se po náročném týdnu nebojí o víkendu obléknout péřovku a ušpinit se. Zároveň budou ale pořád jezdit mnohem častěji ve městě a usrkovat na zadních sedadlech šampaňské.

Přesně takový recept si totiž získal nejenom běžné smrtelníky, ale i zákazníky automobilové šlechty, v jejímž čele stojí třeba Bugatti, Aston Martin nebo právě britský Rolls-Royce.

Lamborghini Urus | Zdroj: Lamborghini

Jak informoval v létě list The Telegraph, za první pololetí letošního roku vzrostly goodwoodské automobilce prodeje o 42 procent. „Cullinan by se letos mohl stát naším nejprodávanějším modelem,“ přisvědčuje Frank Tiemann, jeden z mluvčích automobilky.

Porsche bylo první

Podobně úspěšný scénář – s SUV v jedné z hlavních rolí – už má za sebou jiná prémiová automobilka. Stuttgartské Porsche. Zkraje 90. let byl německý výrobce na pokraji krachu, dokonce si přizval na pomoc rivaly z Toyoty, aby mu s vývojem nových aut pomohli.

„Byli to tvrdí chlapi, až agresivní. Ale my jsme to tak chtěli,“ popisoval pro list The New York Times tehdejší šéf Porsche Wendelin Wiedeking, který dostal záchranu na starosti.

Prototyp Astonu Martin DBX | Zdroj: Aston Martin

Pod jeho vedením vznikl model Boxster, když svět v půlce 90. let prahl po nízkých sporťácích, a pak SUV Cayenne. To když demografická křivka dosáhla nového vrcholu a na světě přibylo za posledních 10 let skoro tři čtvrtě miliardy lidí. Jak připomíná server DriveTribe, rodiny nechtěly jezdit sportovními auty od Astonu Martin, Maserati nebo Alfy Romeo. Chtěly prostorné auto. A Porsche jim ho nabídlo, tak vznikl model Cayenne.

Třebaže to automobilku stálo vlnu kritiky od věrných fanoušků, risk vyšel. Teď stuttgartská společnost prodává asi 260 tisíc aut ročně, přes 60 procent tvoří právě SUV (Cayenne a menší Macan). Řada z nich se prodá také na českém trhu s novými automobily, kterému SUV s 32procentním podílem (zářijová čísla Svazu dovozců aut) s náskokem vévodí.

Recept na úspěch

Rolls-Royce není jedinou automobilkou, která přičichla ke světovému úspěchu jménem SUV. Zkraje loňského roku se na trh dostal supersport na chůdách pojmenovaný Urus. Dvě a čtvrt tuny těžké SUV vyrábí italské Lamborghini, které spadá do koncernu VW. I proto auto sdílí podvozek třeba s Audi Q7 nebo luxusním gigantem od automobilky Bentley – Bentaygou.

A pak jsou tu výrobci, kteří svá veledíla na čtyřech kolech teprve světu ukážou. Mezi ně patří další britský výrobce – Aston Martin. Ve fabrice mezi velšským Cardiffem a Swansea chystá model DBX, vyrábět se bude od jara příštího roku v jednom z bývalých hangárů po RAF.

Bentley Bentayga | Zdroj: Bentley

Trend SUV vyslyšelo i Ferrari, pro rok 2022 chystá model s kódovým označením Purosangue, tedy „plnokrevník“. Novinku na zvýšeném podvozku chystá také Bugatti, byť zatím není jasné, kdy by měla přijít na trh.

Přestože módní vlna SUV zdánlivě pohltila úplně všechny, přece jen zůstávají výrobci, kteří ji zarputile odmítají. Asi nejhlasitěji britský McLaren. Jeden z jeho divizních šéfů Darren Goddard serveru CarSales řekl, že na těchto vozech není nic zajímavé a automobilky si jimi jen nahánějí prodejní čísla.

Zatímco McLaren tedy žádné SUV určitě neplánuje, vlastnímu elektromobilu – dalšímu zaklínadlu současného automobilového světa – se prý nebrání.