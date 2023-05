Švédsko chce elektrifikovat 3000 kilometrů dálnic do roku 2045. Umožnilo by to zmenšit baterie v autech

Nově prodávaná osobní auta v Evropské unii budou muset být od roku 2035 bezemisní. Motoristi v Evropské unii stejně jako ve světě se už nyní postupně přesouvají do aut na alternativní pohony – zejména do těch na elektřinu. Jejich ceny s časem klesají a Unie to taky plánuje podporovat. Ještě levnější by ale byla eketroauta, kdyby měla menší baterie. Podle Švédů je to možné i bez ztráty dojezdu. Stockholm 14:01 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektronáklaďáky se u stockholmského letiště Arlanda na dvou kilometrech nabíjejí cestou do logistického areálu | Zdroj: Profimedia

Menší baterie by znamenaly menší dojezd. Ve Švédsku se ale domnívají, že by to nevadilo. Elektroauta by se mohla na některých silnicích nabíjet za jízdy. Různé technologie už na to existují. Mluví se o takzvaně elektrifikovaných silnicích.

Mobilní vodíková nabíječka pro elektromobily by mohla začít fungovat už příští rok. Vyvíjí ji v Jablonci Číst článek

Ve Švédsku už za sebou mají nějaké zkušební projekty a rýsuje se tam další. Jak informovala televize Euronews, úsek elektrifikované silnice teď plánují postavit na dálnici E20 jižně od města Örebro, zhruba v polovině cesty mezi největšími švédskými městy Stockholmem a Göteborgem.

Projekt je teprve ve fázi veřejné zakázky, proto není jasné, o jaký typ elektrifikované dálnice se bude jednat. Jsou tři možné způsoby. Jedním u nich jsou troleje – na část trasy se k nim připojují třeba elektrobusy nebo nákladní auta, osobní elektroauta ale mají smůlu.

Do asfaltu jde nicméně zabudovat jakási kolejnice, ke které elektrovozy spustí nějakou nabíjecí tyč. To je druhá možnost.

Švédská vládní dopravní agentura Trafikverket ji využila u stockholmského letiště Arlanda už před pěti lety. Elektronáklaďáky se tam na dvou kilometrech nabíjejí cestou do logistického areálu.

Nejzajímavější je třetí varianta, kterou je indukční nabíjení. Dnes už ho řada lidí zná, pokud má novější mobil a nabíjí ho bezdrátově. Zařízení pod asfaltem posílá energii do cívky v elektromobilu, který se nabíjí. Trafikverket takovou silnici už v roce 2020 vybudoval v městečku Visby na ostrově Gotland.

Budoucnost nákladní dopravy

Elektrifikace silnic je podle Trafikverketu budoucností. Považují to za krok vpřed ve snaze zbavit dopravní sektor emisí. Evropská legislativa účinná od roku 2035 se ale netýká třeba nákladních aut – zřejmě budou smět dál spalovat fosilní paliva.

Až dva měsíce bez nabíjení. Nizozemská firma zahájila první sériovou výrobu solárního auta Číst článek

Zbavit těžká vozidla takových emisí by mohla právě elektrifikace silnic. „Těžké vozy jsou mimořádná výzva. Protože jen se statickým nabíjením by plně bateriemi poháněná těžká vozidla musela s sebou vozit obrovský objem baterií,“ vysvětlil šéf strategického vývoje v Trafikvetketu Jan Pettersson.

Proto se elektrifikace silnic soustředí hlavně na náklaďáky. Využít by je ale mohla i osobní auta. Potvrzuje to studie vědců z götborské Technologické univerzity Chalmers.

Sledovali osobní auta ve Švédsku i v Evropě a dospěli k tomu, že při kombinaci domácího nabíjení elektroaut s nabíjením na cestě by baterie vozů mohly být o 70 procent menší. A aby byl takový systém efektivní, stačilo by ve Švédsku elektrifikovat jen čtvrtinu silnic, nebylo by tak nutné všechny přestavět.

Švédi plánují do roku 2045 elektrifikovat tři tisíce kilometrů silnic. A nejsou jediní – vědecké poznatky a zkušenosti mají sdílet i s Německem a Francií, které se o nabíjení elektromobilů za jízdy taky zajímají. A podobná řešení se hledají i v Itálii, Velké Británii, Spojených státech nebo Indii.