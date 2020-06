Nechceme dělat klukoviny, kaje se posádka tatry po zadržení v Íránu. Podobně dopadli i jejich předchůdci

„Naším cílem byla poměrně obtížně přístupná památka Tikal,“ zazní v komentáři k prvnímu ze dvojice zapomenutých filmů původní expedice Tatra kolem světa, které Radiožurnál letos v únoru v premiéře zpřístupnil po 30 letech veřejnosti.

Slova vypravěče tehdejšího tatrováckého příběhu Radka Brzobohatého skrývají jedno z největších dramat výpravy z konce 80. let, které si prožil i tlumočník Stanislav Synek. Před lety v rádiu vzpomínal, jak posádku v noci přepadla vojenská hlídka se samopaly.

„Tikal byl úžasný místo, kde jsme asi trochu provokovali tím, že jsme tam létali na našem ultralehkém letounu, tedy kameraman tam létal a natáčel,“ vysvětloval zpětně Synek poté, co záběry z Guatemaly poprvé po 30 letech sám uviděl.

Novinář a fotograf expedice Petr Bárta si do palubního deníku tehdy zapsal: „Poprvé se mě zmocnil ten druh strachu onu noc. Otevřu oči. Uvědomím si, že se nalézám uprostřed noci kdesi v Guatemale. Po stropě bloudí světelné kužely baterek, zvenčí jsou slyšet hlasy, a co chvíli někdo buší na uzavřené dveře Tatry. Vyhlédnu ven. Ve tmě kolem vozu pobíhají civilně oblečené postavy. V ruce mají pistole a automatické zbraně. Je tři čtvrtě na dvě.“

Původní tatrováckou expedici zatkla guatemalská armáda, uvěznila ji na několik dní v pevnosti a obvinila ze špionáže.

„Tiskový mluvčí ministerstva obrany jako důvod pro obvinění expedice Tatra ze špionáže použil argument, že ve vozidle našli desítky kilogramů filmového materiálu, kamery, fotoaparáty, větší množství objektivů a dalších předmětů, které přesahují potřeby běžných turistů,“ informoval z místa zvláštní zpravodaj Československé televize Ján Puchovský.

Po více než týdnu je posádka propuštěna, a ačkoli jí chybí vybavení a filmový materiál a paluba expediční tatrovky je vzhůru nohama, nikomu se nic nestalo.

Zase je u toho kamera

Tři desítky let poté se situace opakuje. Opět je u toho tatrovka a filmovací rogalo současnosti – dron. Jen země se změnila.

„Když jsme dorazili do Íránu, měl jsem obrovskou radost,“ popisuje kameraman expedice Tatra kolem světa 2 Michal Prskavec a vzpomíná na to, jak před víkendem strávili asi devět hodin na turecko-íránské hranici. „V dálce jsem viděl horu Ararat a říkal jsem si, že by to stálo za to natočit,“ dodává.

Na problém bylo zaděláno, krátký bzučivý let s kamerou upevněnou k malému robotovi zalarmoval místní policisty.

„V tu chvíli, kdy za námi přijeli policisté a viděli, že jsme tam létali, tak mě to samozřejmě dost vylekalo. Každého z nás zamkli samostatně do místnosti, kde jsme čekali asi hodinu na výslech. Honily se mi hlavou ty nejrůznější scénáře, že nás zavřou nebo že nás vyhostí,“ vzpomíná Prskavec s tím, že byl připravený vzít celý incident na sebe. „Ale ono by je to asi stejně nezajímalo,“ krčí rameny.

„Nerozlišovali Michala a nás,“ přitakává šéf výpravy Marek Havlíček, který na samotce také zpytoval svědomí. „Mohl jsem být víc paranoidní, aby se nic takového nestalo.“

Policisté přišli na výslech se zadrženým dronem, ptali se, kde je záznam. Tatrovka totiž nešťastnou náhodou natáčela na velmi citlivém místě. „Nevěděli jsme, že jsme blízko nějaké přehrady, kde se nesmí létat,“ popsal už dřív Radiožurnálu Havlíček.

„Ke mně se také žádná informace o tom, že je v těch místech přísně zakázané létat dronem, nedostala,“ říká Prskavec a Havlíček souhlasí, že o ničem takovém jim velvyslanectví neřeklo.

Upozornilo je prý jen, že velká technika může vzbuzovat podezření, malá (jako cestovní dron) vadit nemusí: „Přeci jenom jsme česká expedice, nechtěli bychom dělat klukoviny, protože celou výpravu děláme tak, abychom na to byli hrdí a dělali jsme čest Česku. Kdybychom takovou zprávu měli, nic takového bychom si nedovolili udělat.“

Drama nakonec trvalo jen pár hodin. I s pomocí diplomatů Íránci posádku pustili a dron jí vrátili. Nakonec včetně SD karty i s inkriminovanými záběry.

„Věřil jsem, že to dobře dopadne, samozřejmě chybami se člověk učí a tohle byla dobrá škola,“ pokorně přiznal Michal Prskavec s tím, že tatrovka teď určitě bude v Íránu pod drobnohledem a člověk bude o to víc přemýšlet, kde a kdy vytáhnou třeba jen obyčejnou kameru. Za podobné nervy prý „žádný záběr nestojí“.

TATROVÁCKÝ ZÁPISNÍK Expedice Tatra kolem světa 2 vyrazila na svou dlouhou výpravu přes 70 států planety na konci února. Reportáže z míst, která navštíví, vysíláme pravidelně – každou středu kolem 8.40 na Radiožurnálu. Vždy v sobotu odpoledne pak členům expedice telefonujeme živě. Všechny díly zápisníku najdete také na serveru iROZHLAS.cz.