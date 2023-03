Dvěma vozům Tesla odpadl při jízdě nepřišroubovaný volant. Úřady nyní vyšetřují 120 000 automobilů

Volanty dvou dotčených vozů se podle úřadu zcela uvolnily. Tesla auta majitelům dodala bez šroubu, který upevňuje volant ke sloupku řízení. V obou případech se jednalo o Model Y letošní výroby s nízkým počtem najetých kilometrů.

Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu zahajuje předběžné vyšetřování s cílem posoudit „rozsah, četnost a výrobní postupy spojené s tímto stavem“. Toto vyšetřování je prvním krokem před tím, než úřad bude moci požadovat stažení vozů z trhu.

Akcie Tesly v 17.30 Středoevropského letního času odepisovaly 3,2 procenta.

JUST IN: The NHTSA is investigating reports the steering wheel in some Tesla Model Y SUVs can detach while the car is in motion. Federal officials have received two reports of it happening in new models that were delivered with a bolt missing. @TND



