Videa na TikToku způsobila nárůst krádeží aut Kia a Hyundai v USA. Zlodějům stačí USB kabel

Někteří majitelé korejských aut Kia a Hyundai se ve Spojených státech obracejí na soudy. Tak trochu za to může i výzva na sociální síti TikTok, protože právě kvůli ní tito majitelé stále častěji nenacházejí své vozy před domem. Milwaukee (USA) 13:10 27. září 2022

Kia a její mateřská firma Hyundai už dřív oznámily, že o problému vědí a řeší ho (ilustrační foto) | Foto: Tony Vingerhoets / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak můžou sociální sítě souviset s nárůstem počtu odcizených aut? Může za to trend, který se objevil minulý rok na americkém Středozápadě ve městě Milwaukee.

Na jeho počátku stála skupinka mladíků, kteří si začali říkat Kia Boys. Zjistili, že některá korejská auta dokážou nastartovat jen pomocí USB kabelu. V takto odcizených autech pak pořádají divoké jízdy městem, občas do něčeho nabourají, třeba do pouliční lampy nebo jiného vozidla.

Přitom se nahrávají a videa dávají na TikTok a YouTube, takže je další můžou následovat. Lidé se podobnými videi inspirují a kradených aut napříč Spojenými státy přibývá.

Zástupce policie ve floridském Saint Petersburgu Cody Lance řekl, že nárůst počtu krádeží je znepokojivý a policie se tím musí zabývat. V Chicagu policie oznámila, že počet ukradených Kií stoupl meziročně desetkrát - z 58 na 601.

V St. Louis bylo každé druhé ukradené auto Kia nebo Hyundai. A v Detroitu policie lidem poradila, aby dbali na parkování na osvětlených místech, pokud mají auta těchto značek a přitom nemohou využívat garáž.

Pro majitelé aut ale může krádež představovat velký problém - jak je známo, ve Spojených státech se bez auta často nikam nedostanete. Potvrdila to třeba LaToya G. z amerického státu Michigan. Ta teď očekává vleklé jednání s pojišťovnou a řeší, jak se dostat do práce.

Auta Kia navíc patří v Americe k těm dostupnějším, takže se krádeže dotýkají lidí, kteří mohou ztrátu skutečně pocítit. Kia Boys navíc radí případným zlodějům, ať se zaměřují na základní verze aut, kde je větší šance na úspěch.

Tajemství a dokument

Dnes už na TikToku přesný návod nenajdeme. TikTok ho smazal z důvodu porušování směrnic, kvůli navádění k vandalismu. Na YouTube je ale třeba dokument, ve kterém se jistý Tony z Milwaukee setkává s některými z Kia Boys.

Ti mu říkají, že ukrást Kiu je jednoduché a hned mu to ukazují na jeho autě. U něj tedy nerozbijí okýnko, ale jinak je cílem obejít zapalování skrz sloupek řízení auta. K tomu stačí šroubovák. A pak se tam nějak strčí ten USB kabel.

Přesně to nelze vidět, ale policie tvrdí, že to není nic sofistikovaného, jen mechanická práce. Důležité je, aby auto mělo standardní zapalování na klíč, a nestartovalo tlačítkem. A taky nesmí mít imobilizér.

Zajímavostí je, že v Milwaukee není krádež vozidla trestný čin, ale jen přestupek, pokud cena toho vozu nepřekračuje 2500 dolarů. Pachatelům tak toho zas tolik nehrozí.

Divoká jízda po městě v ukradeném autě je navíc způsob, jak na sebe upozornit u opačného pohlaví. A když se pobaví - a nenabourají - nechají auto v otevřené garáži nějakého opuštěného domu.

Jak na trend reagují samotné automobilky? Kia a její mateřská firma Hyundai už dřív oznámily, že o problému vědí a řeší ho - už taky dělají nějaké úpravy.

Dostávají se ovšem do dalších problémů, protože 35 okradených řidičů je žaluje o náhradu škody. Vadí jim, že firma neinstalovala do svých modelů v posledních deseti letech imobilizéry, které by celému problému relativně levně a jednoduše předešly.

Firma ale trvá na tom, že její automobily splňují nebo dokonce překračují standardy platné ve Spojených státech.