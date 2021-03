‚Trabant je proti tomu luxus.‘ Cestovatel Přibáň představil vůz na příští výpravu, obojživelný LuAZ

Přibáň pro iROZHLAS.cz uvedl, že ještě není vůbec jasné, kam se s novým strojem vydá. „Vzhledem k současné situaci stále ladíme, jak to pojmout. Ještě ani nechceme řešit, kdy a kam, protože se bojíme, že s něčím vyrukujeme a pak to nepůjde. Rozhodně chceme někam, kde jsme ještě nebyli a kde to auto využijeme. Původně jsme měli v plánu začít s přípravami už loni na jaře, ale kvůli viru se to celé rozsypalo,“ popisuje.

Cestovatel uvedl, že první nápad pořídit si tento vůz přišel už před několika lety.

„Už na naší jihoamerické cestě jsme řešili, s čím by se na další výpravu dalo jet. Čirou náhodou jsme dospěli k tomuto autu, o kterém jsme ani nevěděli, jak se jmenuje. Mně posléze došlo, že jsem v tomhle autě seděl, když jsme se vraceli z Hedvábné stezky v roce 2007 na Ukrajině. Už tehdy mi to auto přišlo jako naprosto fascinujícně divný.“

Složitá byla už celá operace, během které se Přibáňovi a jeho týmu podařilo dostat LuAZ z Ukrajiny do Česka. „V zimě na začátku 2014 jsme se pro něj vypravili na Ukrajinu, což samo o sobě byla obrovská operace, protože jsme si mysleli, že na to vyzrajeme a koupíme ho tam levně, ale pak se ukázalo, že to byla větší past, než jsme čekali,“ směje se.

Po návratu jej uložili, ale na cestu se s ním dlouho nevydali. Dál jezdili s trabanty, i proto bylo mezi lety 2014-2018 zastrčené ve stodole, kde jen chytalo prach.

Pro potřeby natáčení Přibáň nikdy necestoval jen s jedním trabantem, proto bylo třeba nakonec sehnat i více LuAZů.

„S trabanty máme zkušenost, že když nemáme dvě auta, tak je to problém, protože se to blbě natáčí. Nakonec jsme různými složitými způsoby pořídili ty auta tři, z nichž jedno je pojízdné a není to to, co jsme dovezli z Ukrajiny. To auto z videa je jiné,“ přiznává.

A jaký je rozdíl mezi LuAZem a trabantem? Podle Přibáně trabant ze srovnání vychází jako naprostý luxus. „Už proto, že má střechu, topení, dva stěrače a sedačky, o které se dá opřít. Obrovská výhoda ale je, že je to čtyřkolka – sice slaboučká, je to trochu terénní trabant, ale když jsme s tím zkoušeli jet v terénu, tak je to lepší, to se musí nechat,“ říká.

„Pak je tu kouzelná možnost toho, že to možná plave. To jsme pořád nevyzkoušeli, protože tomu chybí takové dvě manžety, aby se to hned nepotopilo. Na klidné vodě je to schopné plavby. Což trabant není,“ dodává Přibáň.