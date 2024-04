Unikátní Tatra 77a se středovým reflektorem čekala na restaurátory půl století. Teď je k vidění v Plasích

Vpředu zakulacená a vzadu do špičky, taková je Tatra 77a. Podle odborníků se jedná o první aerodynamické sériově vyráběné auto na světě.

Maximální rychlost se uvádí 150 kilometrů v hodině a spotřeba se pohybovala mezi 15 a 18 litry. Poslechněte si víc

Unikátního prvorepublikového vozidla se dochovalo už jen několik kusů. Jedno má Národní technické muzeum, které ho s pomocí evropské dotace nechalo restaurovat. Auto je národní kulturní památkou a lidé si ho mohou prohlédnout v pobočce muzea v Plasích na Plzeňsku.

„Tento vůz dlouhý 5 metrů a 30 centimetrů zahájil tradici velkých reprezentačních aerodynamických automobilů Tatra,“ vyzdvihuje Jiří Hulák z Národního technického muzea.

„Motor měl objem 3,4 litru, karosérie byla ve své době naprosto unikátní. Maximální rychlost se uvádí 150 kilometrů v hodině a spotřeba se pohybovala mezi 15 a 18 litry. Volant najdeme napravo, jak je u prvorepublikových aut běžné,“ doplňuje Hulák.

Prvorepubliková Tatra 77a | Foto: Lukáš Milota | Zdroj: Český rozhlas

Tento exkluzivní model Tatry stál ve své době 100 tisíc korun. Drahé automobily se cenově rovnaly rodinným domům. Odběratelem takových vozů byla většinou armáda, ředitelství různých podniků a podobně.

Kus, který nově vystavují v Plasích, zakoupil v srpnu 1937 Evžen Porák, majitel velké papírny v Loučovicích na Šumavě. Automobil fungoval jako služební a v roce 1974 se v zuboženém stavu stal součástí sbírek Národního technického muzea.

Na své restaurování čekal padesát let. Pak se ho ujal Aleš Hyner se svými kolegy.

„Když se nám auto dostalo do rukou, byl to vrak. Navíc měl kromě jiného odstraněný středový reflektor, to, co na něm bylo tak unikátní. My jsme vše vrátili, pokud to bylo možné, do původního stavu,“ uzavírá.

Tatra 77, tedy vůz bez středového reflektoru.

Tatra 77 | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas