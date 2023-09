Spojené státy se zbavují auta jako symbolu svobody. V rámci dekarbonizace proměňují celý dopravní systém

Spojené státy se pustily do transformace svého dopravního systému. Vládní programy prosazené prezidentem Joem Bidenem a schválené v minulých letech Kongresem štědře podporují třeba inovace v železniční dopravě nebo přechod na elektromobilitu. Aby Spojené státy i tímto dokázaly splnit své klimatické závazky, to je důležité téma celosvětově. Benzinové auto se ale stalo za posledních sto let silným kulturním symbolem a také praktickou nutností. Washington 16:18 2. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnice na Floridě | Zdroj: Profimedia

„Když mi bylo šestnáct sedmnáct, tak jsem auta miloval, měl jsem k nim hodně romantický vztah. Teď v dospělosti jsem tady v New Orleans ale žil nějakou dobu úplně bez auta a bylo to skvělé. Je ze mě člověk, který auto používá, co nejméně to jde,“ popisuje Geoff Coats, který žije v New Orleans.

„Už auto vidím jenom jako nástroj, který je někdy potřeba využít. Ale tady v Americe existuje kolem aut mytologie postavená na romantické myšlence svobody. Na to já ale neskáču. Někdy potřebuju odvést syna na fotbal, někdy opravuju dům a potřebuju dovést dřevo, tak sednu do auta. Ale používám ho co nejmíň,“ vysvětluje svůj dnešní vztah k autům.

Zlomovým momentem pro Geoffa prý bylo, když se přistěhoval právě do New Orleans, a v jednu dobu mu vůz tři týdny stál nepoužívaný na parkovišti.

Většina Američanů to ale má jinak. Snad jediným místem, kde si mohou běžně dovolit ten luxus auto nevlastnit, a také si ho skutečně dopřává nadpoloviční většina obyvatel, je město New York se svou stísněností a systémem městské a příměstské dopravy.

Auto jako styl života

Jinak jsou Američané bez aut spíš proto, že na ně nemají. Víc než pětina amerických domácností vlastní naopak dokonce tři vozy. A nejčastější je model dvou aut na domácnost.

To je třeba případ rodiny Josého Sancheze z McAllenu na jihu Texasu. „Tady je to nutnost. Vyžaduje to styl života, který tu vládne, i způsob, jakým byla naše města postavena a jak fungují,“ říká.

Ve snaze o dekarbonizaci proto americká vláda sází do velké míry na elektromobilitu. Bidenova administrativa rozjela program na vybudování půl milionu nabíječek u dálnic po celé zemi a na elektromobil teď můžete dostat příspěvek v přepočtu víc než 165 tisíc korun.

„Pořídil jsem si elektromobil hlavně proto, že jsem se začal cítit provinile, když jsem řídil auto se spalovacím motorem, co vypouští oxid uhličitý, který dlouho zůstane v atmosféře. Elektromobil není ideální řešení, protože pokud není dekarbonizovaná elektrická síť, ze které auto nabíjíte, tak stále jezdíte i na fosilní paliva. Ale věřím, že tohle je součást přerodu, kterým si musíme projít,“ věří Alex Nichols-Vinueza z předměstí Washingtonu, který program využil.