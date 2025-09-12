V autech vyplýtváme více energie, než kolik jí za rok spotřebujeme, upozorňuje Niedermayer
Do roku 2035 nelze ukončit výrobu aut se spalovacími motory, aniž by to nemělo dopad na evropský průmysl, tvrdí výrobci. Evropská asociace výrobců automobilů v dopise šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové požaduje posunutí termínu. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) ale tvrdí, že mezi výrobci nepanuje shoda. „150 šéfů firem podepsalo dopis předsedkyni Komise, kde požadují cíle držet kvůli stabilitě prostředí,“ říká v Interview Plus.
I podle nejoptimističtějších odhadů by bateriových aut měla být okolo roku 2035 zhruba čtvrtina z celkového počtu, zároveň je přislíbena výjimka pro motory, které budou používat výhradně syntetická paliva.
„Myslím, že regulace by se měla soustředit na to, aby auta nespalovala fosilní paliva a negenerovala skleníkové plyny. A má být na výrobcích, jakým způsobem to splní. To je ta správná cesta,“ míní.
Niedermayer poukazuje na to, že bez snižování emisí v dopravě je vyloučeno, že bychom mohli pokračovat v celkovém snižování emisí. Vedle zdravotních hledisek považuje za zásadní i fakt, že technologie spalovacích motorů je málo účinná.
„Jen 30 procent energie se mění v pohyb, zbytek je teplo. Hrozným způsobem plýtváme, za rok je to více, než kolik spotřebujeme elektřiny – energii, která jde pánubohu do oken, by vyrábělo pět nových dukovanských bloků. Takže je to i obrovský ekonomický problém. Kupujeme energii, kterou neumíme využít,“ upozorňuje poslanec.
Budíček pro Evropu
Prémiová evropská elektroauta jsou dnes podle Niedermayera nejlepší na světě, projevuje se ale to, že automobilky dlouho nevěnovaly elektromobilitě dostatečnou pozornost. Celý sektor tak ovládla Čína, který postavila svůj růst na obrovské podpoře investic.
Petzl: Trh není připraven na přechod na elektromobilitu. Prodej aut by spadl o 10 milionů
Číst článek
„To tlačí firmy k tomu, aby prodávaly za velmi nízkou cenu a na trh těžko vstupuje na trh někdo nový. Ale myslím, že se to bude stabilizovat za cenu toho, že v Číně bude docházet k bankrotům firem, a dostaneme se na rozumnější cenovou úroveň,“ věří.
Zároveň ale poukazuje na to, že čínské automobilky začínají být velmi konkurenceschopné i ve spalovacích a hybridních pohonech. „Je to budíček těm evropským, že jsou strašně pomalé, inovují pomalu a ten jejich lobbistický tlak na to, aby se nic nezměnilo, se obrací proti nim,“ dodává.
Potřebná je i podpora elektromobility směrem k zákazníkům, a to především těch, kteří si nekupují ta nejdražší auta. Podle Niedermayera by bylo možné relativně levně podpořit lidi s nízkými příjmy, aby vyměnili auto s vysokou spotřebou a emisemi za nízkoemisní, například ojetý elektromobil.
„Automobilky zajímá prodej nových aut a politikům to také neznělo úplně atraktivně. Ale ten nápad budu opakovat: je třeba umožnil lidem s nízkými příjmy, aby snižovali spotřebu energie jak ve svých domovech, tak pro svou mobilitu,“ uzavírá s tím, že i když elektromobily výrazně zlevnily, tak s cenou okolo 600 tisíc korun jsou pro většinu lidí stále nedosažitelné.
Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus nahoře v článku.