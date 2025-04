V Česku testují aplikaci, která má hlídat jízdy při zkoušce v autoškole. Zaznamená trasu i rychlost

Státní podnik Cendis začal testovat prototyp aplikace k digitální zkoušce budoucích řidičů. Vedle žáka má při závěrečných zkouškách sedět komisař s tabletem, ve kterém bude speciální program digitálně zaznamenávat celou jízdu. Žákům umožní vidět, kde udělali chybu. Stát si od změny zase slibuje sjednocení podoby zkoušek napříč Českem. Praha 23:02 20. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra dopravy Martina Kupky z ODS má změna u nás přispět ke sjednocení postupů při zkoušce (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ředitel IT společnosti CENDIS Tomáš Tichý před zkušebním autem představuje, jak má vypadat závěrečný test autoškoly s použitím nového digitálního systému: „Na tabletu vidíme, co všechno bychom měli před jízdou zkontrolovat, ať už je to zasklení vozidla, stav pneumatik, osvětlení vozidla a podobně.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Česku se připravuje digitální zaznamenání průběhu zkoušek z autoškoly. Poslechněte si o tom reportáž Jakuba Vika

Při samotné praktické jízdě pak zařízení zobrazuje GPS souřadnice a pohyb auta může komisař sledovat na mapě.

„Podobně jako nyní na papíře vás budu navádět, abyste jel po určité trase tak, abychom vyzkoušeli veškeré úkony, které je v rámci zkoušky z praktické jízdy nezbytné vyzkoušet,“ nastiňuje Tichý.

„Kromě trasy budou na mapě vidět právě i jednotlivé úkony, které jste provedl a ve kterých jste buď uspěl, nebo neuspěl,“ popisuje ředitel CENDIS. Aplikace zaznamenává i data z akcelerometru pro měření rychlosti a zrychlení.

Inspirace v Nizozemsku

Čeští úředníci se inspirovali v Nizozemsku, kde tamní společnost CBR, která v zemi žadatele o řidičské oprávnění zkouší, testuje vlastní podobnou aplikaci.

„Na konci zkoušky má komisař k dispozici data, která může použít ke zpětné vazbě žadateli nebo pomocí Google Street View ukázat konkrétní místa chyb. Program také odstraní dohady, jestli žadatel jel příliš rychle,“ říká David Stefan z CBR.

Podle ministra dopravy Martina Kupky z ODS má změna i u nás přispět ke sjednocení postupů při zkoušce: „Chtěli bychom to zavést do dvou let. Důležité je, aby bylo průkazné, že zkouška opravdu proběhla, že začínajícího řidiče prověřila v základních dovednostech, a aby napříč Českou republikou byly podmínky opravdu shodné.“

Změnit se má také teoretická část zkoušky, upozorňuje místopředseda Asociace autoškol Jiří Novotný. Testovat by měla více znalostí uchazečů, nově by měla přibýt také dovednostní část, která bude zkoušet reakci žadatele na rizika v provozu.

„Žadatelé se s riziky setkají nejprve ve virtuálním světě u počítače. Vytvoří si pojítka jako autobus-vybíhající člověk nebo míč-dítě a nesetkají se s tím poprvé až na silnici,“ vysvětluje Novotný. Prakticky budou hodnoceni podle toho, jak dobře zvládli předvídat či reagovat na nastalé situace.

Zavedení dovednostní části teoretické zkoušky ale podle místopředsedy Asociace autoškol vyžaduje změnu legislativy, protože teď jsou v testu možné pouze otázky s více odpověďmi. Organizace proto doufá, že by se tak mohlo stát zhruba do tří let.