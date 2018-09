V Ostravě se rodí první elektrická dodávka pro český trh. Na výrobě se podílí i Čína

Ostravská společnost Velor-X-Trike (VXT) se chystá na český trh uvést první velkokapacitní dodávky na elektrický pohon. Na jejich vývoji a designu spolupracuje s čínskými partnery a v Česku bude vozidla upravovat na míru zákazníkům. Ostrava 13:27 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravská společnost Velor-X-Trike se chystá na český trh uvést první velkokapacitní dodávky na elektrický pohon. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Dodávky budou mít úložný prostor velký až pět krychlových metrů, jejich základní cena by měla být do 600 000 korun bez DPH. Na trh by se první kusy měly dostat v příštím roce, řekl spoluzakladatel a jednatel firmy Pavel Brída.

Už začal první proces homologací. „Není to vůbec jednoduchá záležitost. Mám osobní zkušenosti s vlastními homologacemi pro celou Evropskou unii, kterou moje společnost Motoscoot před několika lety provedla u motocyklů, nicméně automobily a globální evropská homologace je technologicky i finančně velmi náročný proces. I proto, že už jsme v kategorii N1, to znamená nákladní vozidlo,“ řekl Brída.

Testovací vozidlo už má v Česku najeto přes 5000 kilometrů. Vůz je určen do městského a příměstského provozu. Jeho maximální rychlost bude 110 kilometrů v hodině. Bude mít 60kilowattový motor a na jedno nabití by měl ujet kolem 250 kilometrů, v režimu ECO až 300 kilometrů. Jeho běžné nabití z elektrické sítě trvá podle stavu dobíjené baterie asi čtyři až pět hodin, ale vůz má možnost i rychlonabíjení.

Zelené myšlení

Dodávka VXT by podle Brídy měla splňovat nejnáročnější podmínky uživatelů pro rozvoz nejrůznějších věcí. „Byl by to takový vrchol, kam bychom chtěli v naší produktové řadě maximálně do dvou let dojít - od elektrických skútrů včetně e-pionýra, našich na trhu již uvedených nejmenších aut, přes auta s dvěma místy v řadě, čtyřmístné automobily, přes dodávky pickupy a dodávky s boxem až k největším dodávkám,“ řekl Brída.

Zaměřuje se spíše na firmy než na individuální zákazníky. „Zelené“ myšlení je totiž podle něj ve firmách rozvinutější, a to hlavně více jinde v Evropě než v Česku. Vozy dodává především na český a slovenský trh, malé dodávky například pro rozvoz pizzy ale podle něj mají letos solidní úspěch i v Německu. V Německu už má firma VXT pobočku.

Vozidla dovezená z Číny se v Česku upravují na míru podle přání zákazníka. „Děláme i velmi individuální úpravy úložných prostor, dveří nebo otevírání přesně podle přání zákazníka. Máme na to kapacitu i vyškolené lidi,“ řekl Brída. Nově společnost VXT na úpravách vozů také spolupracuje s opavskou firmou Hagemann.

„Dovezeme sériově vyrobené vozidlo, jelikož individuálními požadavky zákazníka se nikdo v samotné sériové výrobě nezabývá, a u nás se dle potřeb vše dodělá a předělá,“ řekl Brída.

Nějakou předělávkou podle něj v Česku projde víceméně každé vozidlo. „Málokdy si to člověk vezme tak, jak to takzvaně přijde, zvláště z Číny, kde není kladen důraz na detaily, ale jen na masovou výrobu,“ řekl Brída.

Záleží na tom, k čemu bude vozidlo sloužit, kde a na jaké vzdálenosti bude jezdit, i na tom, jakým způsobem se bude nabíjet. Na výběr jsou lithiové nebo olověné baterie od 20 do 140 ampér a napětí 60 nebo 72 voltů od čínských i českých výrobců. Mohou být instalovány napevno, nebo ve vyndavacím boxu a zákazník si je může koupit, nebo si je pronajmout.