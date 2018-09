Ford, Buick i Praga. Automobilové legendy minulosti bojovaly na Zbraslavi o pohár Elišky Junkové

Za pár minut se celá ulice Elišky Přemyslovny zaplnila nedočkavými závodníky a davem automobilových příznivců. | Foto: Daniel Platil | Zdroj: Český rozhlas



První zářijovou sobotu se konal již tradiční závod historických automobilů a motocyklů do vrchu na trati Zbraslav – Jíloviště. Do 51. ročníku Jízdy pravidelnosti, kterého se mohou zúčastnit veteráni vyrobení do roku 1939, se přihlásily desítky nadšenců. Závod zažil největší slávu a věhlas během 20. a 30. let minulého století, kdy byla trať zařazena i do Mistrovství Evropy.