Vodíková auta se pomalu stávají realitou i v Česku. Nabídku vozů brzdí chybějící čerpací stanice

Nejezdí na benzin, naftu, ani se nedobíjejí ze zásuvky. Auta na vodík se stávají realitou i v Česku, ačkoli jsou stále k vidění jen vzácně. I proto, že vodík se dá načerpat jen u jediné – a navíc neveřejné – stanice. To se ale brzy změní a tato auta budeme na silnicích potkávat čím dál tím častěji. Podobně jako třeba v Německu. Audio Praha 19:01 17. června 2018

„Určitě se někde nespaluje vodík, ten je pouze nositelem energie. Auto si vyrobí z vodíku a kyslíku elektrickou energii právě jako palivo pro elektrický motor,“ říká Českému rozhlasu PLUS Václav Zikmund, projektový manažer značky Toyota.

V souvislosti s vodíkovými automobily se často mluví o nulovém znečištění. Proč? „Jediným odpadem a znečištěním z tohoto vozu je čistá voda. Je úplně čistá, zkoušel jsem ji i pít a stále žiji,“ usmívá se Zikmund.

Výhoda oproti klasickému elektromobilu podle něj spočívá zejména v úspoře času během tankování vozu. U elektromobilu může zabrat od půl do osmi hodin, u vodíkového pohonu zabere jen několik málo minut.

„Toyota Mirai je první sériově vyráběný vůz poháněný vodíkem, stojí zhruba dva miliony korun, ale v Česku se ještě neprodává. V ceně se odráží i zatím stále vysoký podíl ruční práce. Na jednu nádrž ujede vůz 500, při úsporné jízdě až 700 kilometrů,“ přibližuje Jiří Hájek, ředitel úseku vývoje a inovací v Unipetrol výzkumně-vzdělávacím centru. „S vozem na vodík přišla i korejská značka Hyundai nebo japonská Honda. V Česku jsou ale zatím problémem čerpací stanice. Na vodík je zde jediná, navíc neveřejná, a to ve středočeských Neratovicích. To se ale brzy změní,“ předpovídá Hájek.

Jediná čerpací stanice

„Vodík, který produkujeme v Litvínově, bude distribuován na čerpací stanice Benzina. V současné chvíli jsme požádali o povolení na dvě vodíkové plnicí stanice. Jednak v Praze na Barrandově, a zároveň v Litvínově poblíž rafinerie,“ vysvětluje.

Dvě stanice by se měly řidičům otevřít nejpozději do roka. Budou sloužit nejen pro plnění osobních aut, ale i autobusů. Unipetrol počítá s tím, že výstavbu vodíkových stanic finančně podpoří ministerstvo dopravy. Firma uvažuje a jedná i o výstavbě dalších stanic.

Výstavbu sítě pro vodíkové vozy podporuje i ministerstvo životního prostředí. „Ta realita by mohla být za dva roky nebo za rok a půl úplně jiná, protože se plánuje pět až šest stanic v České republice – a že by mohlo být do konce roku 2019 hotovo. A máme dohodu s výrobci a dovozci automobilů, že jakmile bude první plnička hotová, tak uvedou na trh i první auto, které si budou moci občané koupit,“ říká náměstek ministra Vladislav Smrž.

Útroby vodíkové automobilu Toyota Mirai | Foto: Toyota

Bezpečnější než benzin

Mnoha lidem se možná stále vybaví historický obraz hořící vodíkové vzducholodě Hindenburg. Auta na vodík jsou ale přinejmenším stejně bezpečná jako vozy na benzin.

„Tlakové lahve, které se na vodík používají, jsou prostě konstruovány tak, aby vodík v sobě udržely při velkém tlaku 700 atmosfér. A aby byly bezpečné i v případě nějaké nehody. Trochu paradoxně bych si troufl říct, že vozidlo na zemní plyn a na vodík bude bezpečnější než to na benzin,“ říká Aleš Doucek, vedoucí oddělení vodíkové technologie společnosti ÚJV Řež a místopředseda představenstva České vodíkové technologické platformy.

„Plyny jsou velice těsně uskladněny v tlakové nádobě. Je velice obtížné tu nádobu prorazit, zatímco nádrž na benzin je vlastně plastová nádoba, kterou lze prorazit poměrně snadno,“ dodává.

Podle něj je navíc vodík velmi lehký, takže se rychle uvolňuje do okolí i z případně proražené nádrže a uniká pryč od vozu. Oproti tomu benzin může vytéct pod auto, kde je pro řidiče vzhledem k požáru nebezpečný.