Patří budoucnost vodíkovým autům? ‚Jedna z nejreálnějších energií,‘ tvrdí šéf české Toyoty

Z nuly na stovku zrychlí za dvě a čtvrt sekundy. Dostane se někdy Hyperion XP-1 i na slavný závod v Le Mans? Podle technologického redaktora serveru iDnes.cz Luďka Vokáče je to možné.

„Vodíková sportovní auta mají budoucnost. Ostatně přesně to, že se do Le Mans organizátoři snaží dostat vodíková auta na slavný 24hodinový závod, je toho důkazem. Na druhou stranu vodíkové auto zatím bude při závodu zdržovat aerodynamika, a to proto, že celá vodíková technologie vyžaduje velmi intenzivní chlazení. To znamená velké chladiče, a tedy i horší aerodynamiku.“

Na rozdíl od bateriových aut by ale vodíkový supersport nemuselo zpomalovat zdlouhavé dobíjení. „Vodík dotankujeme stejně rychle jako benzin nebo naftu. Další výhody by mohly být v nižší hmotnosti oproti elektromobilům, ale tam je třeba dalšího technického vývoje.“

Vodíkové auto s sebou totiž nemusí tahat těžké baterie, elektřinu si vyrábí z vodíku a vzduchu přímo na palubě.

Technologie budoucnosti?

Jedním z dalších plusů vodíkových aut by mohl být i jejich dojezd. Kalifornský prototyp podle výrobce zvládne takzvaně na jednu nádrž dojet z Prahy až do Španělska, tedy nějakých 1600 kilometrů. Tyto benefity vodíkové technologie lákají výrobce po celém světě. „My vodík vidíme jako jednu z nejreálnějších energií budoucnosti,“ prohlásil například v podcastu Budoucnost R šéf české Toyoty Martin Peleška.

OBRAZEM: První dům vytištěný na 3D tiskárně v Česku váží 30 tun, zatím může stát jen na vodě Číst článek

„Zatím je ta technologie z hlediska rozšíření na takové úrovni, že je potřeba do ní hodně investovat. Není to věc, která by se obracela v profit nebo v černou nulu. Je to něco, v co musíte věřit,“ dodává.

Do vodíku v současnosti neinvestuje pouze Toyota, která brzy uvede na trh druhou generaci modelu Mirai. Jsou tu i další automobilky, připomíná Luděk Vokáč. „Honda má Clarity, který je k vidění běžně v USA. Další záležitostí je Mercedes, který má vodíkový model GLC. Nebo Hyundai, který je aktivní, ten má model Nexo.“

Martin Peleška z Toyoty navíc připomíná: „Velkou příležitostí pro vodík je i nákladní, lodní nebo autobusová doprava.“

České plány

V Česku se s vodíkovými autobusy také experimentuje. Jeden takový jezdil v Neratovicích, kde je i jediná tuzemská plnička na vodík. Teprve až přibudou další, můžou vodík zkusit dopravci i řidiči osobních aut.

Podle Luďka Vokáče má s vodíkovými auty velké plány i stát. Do 10 let by na českých silnicích mělo podle národního akčního plánu čisté mobility být až 50 tisíc aut na vodík. Zatím tu ale nejezdí ani jediné.