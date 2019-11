Volkswagen vidí budoucnost v ekologicky šetrných autech. Do vývoje chce investovat 60 miliard eur

Německá automobilka Volkswagen chce financovat vývoj vozů, které spalují něco jiného než benzin nebo naftu. Vlastník mladoboleslavské Škody Auto totiž hodlá v následujících čtyřech letech investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí zhruba 60 miliard eur, tedy v přepočtu přes půldruhého bilionu korun. Výrobce to oznámil v pátek. Mladá Boleslav 6:41 16. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volkswagen chce některé modely vyrábět také v Mladé Boleslavi. Ilustrační foto | Foto: Fabian Bimmer | Zdroj: Reuters

Přibližně polovina peněz by měla jít na rozvoj elektromobility, zbytek částky na vývoj hybridních motorů a do digitalizace. Šedesát miliard je zhruba o 40 procent vyšší suma, než jakou skupina utratí za investice do výstavby továren.

Cílem německého výrobce je vyrábět elektroauta a hybridy. Do roku 2029 hodlá na trh uvést 75 modelů elektroaut a 60 hybridů. Věří tomu, že o ně bude zájem, konkrétně u aut na elektřinu počítá s 26 miliony prodanými kusy, u hybridů se šesti miliony. Tedy víc než tři miliony aut ročně.

Loni se přitom takových aut v Evropské unii prodalo celkově zhruba 800 tisíc, ale vozů se spalovacím motorem skoro 14 milionů.

Rozšíření a modernizace

Volkswagen chce některé modely vyrábět také v Mladé Boleslavi.

„Zásadní je to, že bude rozvíjet i dodavatelsko–odběratelské toky, které jsou potřeba v jiném rozsahu a v jiných komponentách, než pro tradiční vozy. Bude to znamenat rozšíření a modernizace řady provozů, které má. Budou v centru těch hlavních investic, které Volkswagen teď chce dělat v nejbližších deseti letech,“ popsal Petr Knap ze společnosti EY.

Elektroauta chce firma vyrábět taky ve Spojených státech. Nové montážní linky už staví ve státě Tennessee. Do rozšíření tamního závodu, kde teď montuje hlavně sedany Passat nebo SUV modely Atlas, chce investovat v přepočtu zhruba 19 miliard korun. Samotná výroba elektroaut tam začne v roce 2022.

Volkswagen přitom plány na výrobu elektroaut ve Spojených státech oznámil den poté, co Tesla podnikatele Elona Muska avizovala, že svá auta bude vyrábět v Berlíně v Německu.

Podle Knapa jsou automobilky navzdory tomu, že se těchto typů aut zatím prodává málo, v podstatě nuceny do větších investic novou legislativou. V Evropské unii se brzo budou muset řídit přísnými emisními normami, které když nedodrží, tak budou platit vysoké pokuty. Podle něj chtějí udělat všechno proto, aby se sankcím vyhnuly.

‚Naprosto logická cesta‘

„Když vezmeme to, jaké regulaci čelí v Evropě a s nějakým odstupem pár let bude čelit i na dalších trzích, z pohledu maximálních emisí CO2, tak je to v podstatě jediná cesta, kterou automobilky mají. Nemají jinou vyzkoušenou technologii, kterou mohou zavést takto rychle. To znamená, že zcela logicky se pouští cestou bateriových elektrovozů a hybridních vozů včetně plug-in hybridů. To je podle mě naprosto logická cesta. Volkswagen na ni vsází tedy opravdu ve velkém,“ vysvětlil Knap.

Základní limit emisí CO2 je nyní u osobních aut 130 gramů na auto a kilometr, od příštího roku to bude průměrně 95 gramů na kilometr. Přitom platí, že čím lehčí auto je, tím je limit přísnější.