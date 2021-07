Nový lídr elektromobilty? Volkswagen chce mít do roku 2030 polovinu prodaných vozů elektrických

Největší evropská automobilka Volkswagen očekává, že do roku 2030 bude polovina jejích vozidel prodaných po celém světě poháněna bateriemi. Díky spolupráci mezi značkami a technologiemi také zvýšila cíl provozní marže, tedy podíl provozního zisku na tržbách, do roku 2025, a to na osm až devět procent z předchozích sedmi až osmi procent. Vyplývá to z dnešní strategie automobilky do roku 2030. Součástí skupiny Volkswagen je i česká Škoda Auto.

