Volkswagen vyzval k více než ročnímu odkladu normy pro emise aut Euro 7

Německá automobilka Volkswagen ve čtvrtek vyzvala k odkladu nové normy pro automobilové emise v Evropské unii. Navrhuje, aby norma Euro 7 vstoupila v platnost nejdříve na podzim 2026, tedy o více než rok později, než se plánuje. Všechna nová auta by pak podle ní měla nové normě odpovídat do podzimu 2027, napsala agentura Reuters. Berlín 19:18 13. dubna 2023

Členské země a zákonodárci EU mají letos projednat návrh normy Euro 7, která se má od 1. července 2025 týkat osobních aut a dodávek a o dva roky později autobusů a nákladních vozidel. Evropské automobilky se této normě brání a tvrdí, že je příliš nákladná a není možné ji zavést tak rychle, jak navrhuje Evropská komise.

Očekávání, že nová norma vstoupí v platnost již od července 2025, by podle Volkswagenu vedlo k tomu, že by se v Evropě na mnoho měsíců pozastavila výroba řady modelů, píše Reuters. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) koncem ledna varovalo před negativními důsledky normy Euro 7, která by podle něj mohla zdražit automobily v průměru o 2000 eur (zhruba 46 500 Kč) a podkopat poptávku. Česká republika patří k nejhlasitějším odpůrcům nové emisní normy Euro 7, jejíž parametry by Praha chtěla změnit.

Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je rovněž česká Škoda Auto. Člen představenstva Škody Auto pro prodej a marketing Martin Jahn v březnu uvedl, že v případě zavedení normy Euro 7 bude podnik muset zavřít jednu výrobní halu a o práci přímo u automobilky přijde 3000 lidí. Důvodem je podle něj ekonomická nemožnost dále vyrábět a prodávat menší modely Fabia, Scala a Kamiq.