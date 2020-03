Spasil poválečné Německo, oblíbili si ho hippies, teď čeká na zásuvku. Ikonický Transporter slaví 70 let

Navrhl ji Nizozemec, vyrobili Němci a proslavili američtí hippies. Do ikonické dodávky od Volkswagenu se vešlo až devět lidí nebo 60 pytlů zboží. Takzvaný Typ 2 – dnes známý jako Transporter – byl hitem mezi všemi poválečnými podnikateli. Tato vůbec nejúspěšnější dodávka všech dob vznikla přesně před 70 lety. Wolfsburg 17:26 8. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tradiční a nová verze ikonické dodávky | Foto: www.volkswagenag.com

Kdepak tažný dobytek, teď přichází doma motorová, hlásaly reklamy z 50. let a radily Němcům vyměnit kravský povoz za tehdy zcela nový Volkswagen Typ 2.

„Zvenku malá, uvnitř velká a prostorná, jednoduchá, spolehlivá a cenově dostupná dodávka zoufale chyběla tehdy všem těm drobným a středním podnikatelům, kteří znovu rozjížděli ekonomiku poválečného Německa,“ vysvětluje pro Radiožurnál autor motoristického pořadu Meziplyn Jan Koubek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Legendární Volkswagen Transporter slaví 70. narozeniny. Poslechněte si celý příspěvek Matěje Skalického

„Busík – jak mu říkali nadšenci – vznikl na technickém základu Brouka (Typ 1). Stejný motor, stejný samonosný podvozek, nápravy, brzdy – to všechno bylo identické,“ pokračuje s tím, že jediný rozdíl byl v karoserii. „Namísto oblé karoserie broučka tu byla přimontovaná hranatá krabice.“

Poprvé tohle auto nakreslil na papír už koncem 40. let Nizozemec Ben Pon, tedy dávno předtím, než s podobnými dodávkami přišla Toyota nebo Ford. Výroba začala v roce 1950 a Němci si Typ 2 zamilovali.

Malovali květiny

Jen za první rok vyrobili ve Wolfsburgu osm tisíc dodávek a prodeje rychle stoupaly nejen v Německu, ale v celé západní Evropě, a hlavně pak ve Spojených státech.

Volkswagen vidí budoucnost v ekologicky šetrných autech. Do vývoje chce investovat 60 miliard eur Číst článek

„Znáte náš malý sedan, ale podívejte se na tohle!“ lákala dobová reklama Američany k nákupu baculaté dodávky, pro kterou si mimochodem Portugalci vymysleli perfektně sedící přezdívku „bochník chleba“.

„Volkswageny obecně byly extrémně jednoduchá auta na údržbu, a zejména ojetá byla doslova za babku,“ odhaluje úspěch německých aut za oceánem Koubek. A protože se v dodávkách navíc dalo v podstatě bydlet, velmi si je oblíbili třeba hippies.

Zatímco drobní podnikatelé na jejich velké ploché boky lepili reklamy, volnomyšlenkáři 60. let vzali do ruky štětce a pomalovali si „busíky“ květinami. Dodávky byly k nepřehlédnutí.

„Volkswagenu se od začátku podařilo skombinovat to, po čem lidé prahli – převážení nákladu i osob,“ hodnotí šéfredaktor deníku Metro a zároveň motoristický publicista Petr Holeček: „Za sedmdesátiletou historii se tohoto modelu prodalo po světě přes 12 milionů kusů, což je úžasný úspěch.“

Elektrická budoucnost

Minulý rok přišla německá automobilka s modernizovanou verzí svého úspěšného modelu – dnes známého pod názvem Transporter. „Auto dostalo přístrojový štít, má plno různých moderních jízdních asistentů,“ říká o nejnovější verzi s číselným označením 6.1 Holeček. Dnes má na trhu řadu soupeřů, ať už je to Ford Transit nebo třeba Mercedes Vito.

Automobilka Fiat Chrysler přerušila kvůli koronaviru výrobu aut v srbské továrně. Chybí jí součástky z Číny Číst článek

A podobně jako jiná auta i ji čeká přechod na elektřinu. „Elektrická verze VW Transporter se chystá, automobilka dokonce mluvila už o letošním roce, ale to tedy nevím, jestli stihnou,“ podotýká Jan Koubek z Meziplynu.

Mnohem pravděpodobnější je proto až rok 2022, přestože podoba elektrického „busíku“ je dávno známá. „Ten koncept je opravdu pěkný, je to takové retro, odkaz na první generaci. Je ale potřeba se připravit na to, že elektromobily obecně nejsou a v brzké době nebudou levná záležitost, a tak i tahle novinka bude pěkně drahá,“ doplňuje Koubek.

Volkswagen nicméně vyrábět a prodávat elektromobily musí, aby splnil přísné emisní limity. Investuje do nich obrovské peníze – asi půl druhého bilionu korun. A tak 70 let poté, co jeho lidové vozy nastartovaly ekonomiku v poválečném Německu, stojí před Volkswagenem jiný, tentokrát mezinárodní úkol – naučit Evropu jezdit na elektřinu.