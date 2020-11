Volkswagen očekává navzdory pandemi další zvýšení podílu své značky na trhu

Automobilka Volkswagen navzdory nejistotě způsobené koronavirovou krizí věří, že se jí v příštím roce podaří znovu zvýšit podíl na globálním automobilovém trhu. Cílem je, aby v příštím roce podíl její hlavní značky VW na globálním trhu stoupl o 0,5 procentního bodu na 8,6 procenta, uvedla agentura DPA. Podíl automobilky by se měl zvýšit i letos, i když dodávky aut na trhů výrazně klesnou, a to v celém odvětví. Berlín 13:47 27. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volkswagen (ilustrační foto) | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Volkswagen věří, že poptávka po autech v příštím roce opět poroste, když letos zaznamenala kvůli pandemii a omezení dodavatelských řetězců prudký pokles. V říjnu se ale již nevyřízené objednávky Volkswagenu zvýšily ve srovnání se stejným měsícem loni o třetinu a v současnosti se objednávají hlavně hybridní modely.

Volkswagen také podle agentury Reuters pokračuje ve svých plánech na vývoj malého elektrického vozu pro masový trh. V rámci projektu nazvaného malý bateriový elektrický vůz se firma snaží vyvinout elektrický vůz velikosti modelu Polo, jehož cena by se pohybovala v rozmezí 20 až 25 tisíc eur (524 až 655 tisíc Kč). Byl by tak levnější, než současný elektrický vůz ID.3, který se začal prodávat v září. Volkswagen však zatím neuvedl, jak by mohl vůz vypadat, kdy by se mohl objevit na trhu, ani kde by se mohl vyrábět.

Volkswagen oznámil, že kvůli přísnějším emisním cílům Evropské unie bude muset zvýšit do roku 2030 podíl hybridních a elektrických vozů prodaných v Evropě na 60 procent z dosavadních 40 procent. Na počátku tohoto měsíce zvýšil plánované investice do digitálních technologií a technologií pro elektrická auta pro příštích pět let na 73 miliard eur. V současnosti plánuje hlavní značka VW do roku 2025 vyrobit 1,5 milionu elektrických vozů.