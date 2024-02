Vozidel bez povinného ručení ubývá, uvádí kancelář pojistitelů. Nejčastěji jde o motorky a přípojné vozíky

138 808 vozidel jezdilo loni v Česku bez povinného ručení. To je meziročně o deset procent méně, oproti 152 977. Vyplývá to z odhadu České kanceláře pojistitelů (ČKP), která taková vozidla eviduje. A motoristy před podobným chováním odrazuje. Pokud totiž někdo s autem bez sjednaného povinného ručení zaviní nehodu, bude kancelář škodu po viníkovi vymáhat. Navíc motoristé zaplatí za každý den bez pojistky příspěvek do garančního fondu pojišťoven.

Praha 7:15 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít