Vybral si náhodně auto a vytlačil ho na ze silnice. Muži se zákazem řízení nyní hrozí až deset let vězení

Jihlavští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiapadesátiletého řidiče, který v březnu úmyslně narazil do náhodně vybraného vozidla jedoucího před ním a vytlačil ho ze silnice. Pravděpodobně při tom byl pod vlivem alkoholu. Muž čelí obvinění ze tří trestných činů, soud ho poslal do vazby. Hrozí mu až deset let vězení. Na webu to v pátek oznámila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Jihlava 8:43 13. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít