Vyhřívané sedačky v autech: komfort, který může způsobit vážné zdravotní problémy

Zapínáte si v autě často vyhřívané sedačky? Pokud ano, měli byste vědět, že mohou způsobit zdravotní problémy. Automobilky topení v sedačkách do nových vozidel montují čím dál častěji, protože zvyšuje komfort cestujících. Podle lékařů ale může působit třeba bolesti zad, nebo snížit plodnost. Vyhřívání by proto lidé měli používat s rozumem a jen na nezbytně nutnou dobu. Praha 9:07 23. října 2017

„To zapnutí by mělo být opravdu jen na tu dobu, než se trošku ohřeje sedačka. Pak je určitě vhodné ji vypnout a nenechávat to dlouho, už vůbec ne po celou dobu jízdy. Určitě tam potom dochází k nadměrnému prohřátí svalů, které při následném vystoupení z vozidla prochládají a hrozí tam bolesti zad,“ už dříve varoval praktický lékař Miloslav Lacina.

Pozor by si měli dát ale i muži. Kromě bolestí zad mohou mít vyhřívané sedačky vliv taky na jejich plodnost. Teplota kolem 36°C je totiž zásadní pro ideální růst a vývin spermií. Jenže při dlouhém sezení v autě na vyhřívané sedačce se teplota intimních partií zvyšuje.

Potvrdil to výzkum vědců z univerzity v německém Giessenu, jak řekl Luboš Vlček, lékař z pražské kliniky asistované reprodukce a gynekologie. „V roce 2008 úžasný výzkum profesora Junga, který nechal skupinu třiceti zdravých mužů sedět po 90 minut na vyhřívané nebo nevyhřívané sedačce, a porovnával potom pomocí senzorů na varlatech, jak až moc stoupla teplota. V průměru u mužů, kteří seděli na vyhřívané sedačce, teplota stoupla o více než 0,6 stupně,“ řekl Radiožurnálu Vlček.

Vlček dodává, že obecně kvalita spermiogramu v poslední době razantně klesá. Zatímco ještě před 15 lety byla norma 80 milionů spermií v jednom mililitru spermatu, dnes je to pouhých 15 milionů. Ani Vlček proto mužům nedoporučuje dlouhou dobu sedět na vyhřívaných sedačkách.

„Vždycky je to otázkou délky expozice. Samozřejmě pokud je to nějaká krátká cesta do práce, víte, že za půl hodiny budete v práci, věřím tomu, že to může být velice příjemné po ránu si zapnout vyhřívanou sedačku a trošku se prohřát. Každopádně, pokud prodloužíte expozici na delší dobu, třeba na tři hodiny jízdy, tak tam už to samozřejmě problém být může,“ dodal lékař z pražské kliniky asistované reprodukce a gynekologie.

Na bolesti zad a neplodnost nemají vliv jen vyhřívané sedačky, ale řada dalších faktorů, jako je stres, nadváha, nebo nedostatek pohybu. Podle statistik trpí v České republice opakovanými bolestmi zad až 80% dospělých a neplodných párů je kolem čtvrtiny. A ze 40% jsou na vině muži.