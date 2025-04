Vyšší rychlost v autě znamená větší kinetickou energii. Limity mají své důvody, říká záchranář

Policie prověřuje europoslance a čestného prezidenta hnutí Motoristé sobě Filipa Turka kvůli možnému překročení povolené rychlosti na dálnici. Turek totiž na svém instagramu uveřejnil fotografii, na níž tachometr jeho auta ukazoval rychlost vyšší než 200 km/h. „Vysoká rychlost bývá příčinou vážných dopravních nehod. U nárazu do zdi bude mít vyšší impakt vždy vyšší rychlost,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus záchranář Marek Dvořák. Rozhovor Praha 9:24 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U nárazu do zdi bude mít vyšší impakt vždy vyšší rychlost, říká záchranář Marek Dvořák (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vnímáte chování Filipa Turka?

Myslím si, že šlo v podstatě o takovou klukovinu, kdy se pan Turek vyfotil za volantem, jak řídí rychlé auto. A myslím si, že nečekal takovou odezvu, a potom to komunikačně nezvládl.

Myslím, že byla velká chyba, že sdílel příspěvky jeho následovníků a vlastně tím nepřímo motivoval mladé lidi. Třeba jsem měl možnost vidět desítky mladých lidí s čerstvým řidičákem, jak se fotí při podobných rychlostech na českých silnicích v mlze, ve tmě, na mokrých vozovkách. Tím docházelo k neúměrnému zvýšení rizika nějaké patálie.

Co když má někdo pocit, že je natolik zkušený řidič, že si může dovolit jezdit takto rychle?

Myslím si, že pořád je potřeba respektovat předpisy, zákony, na kterých jsme se dohodli. Tím spíš, pokud jsem jedním z těch lidí, kteří ty zákony tvoří. Dobře, ještě je možné je nerespektovat. Ale ve chvíli, kdy jsem usvědčen z toho, že jsem je nerespektoval, tak mi přijde poměrně papalášské nebo hloupé plivat na lidi, kteří toto odhalili, a nepřiznat si vlastní chybu.

Tady jenom pro kontext uvedu, že pan Turek tedy tvrdí, že nejel takto rychle na české dálnici, ale právě internetoví uživatelé mají zato, že identifikovali, že ta fotografie pochází z české dálnice. Jak vážné bývají nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí z vaší zkušenosti?

Tak já mám za to, že pan Turek už přiznal, že jedna z těch fotografií byla pořízena právě na české dálnici.

Samozřejmě vysoká rychlost bývá příčinou vážných dopravních nehod. Já to vždycky uvádím na příkladu, když řeknu někomu, aby mi vyzvedl dítě ze školky a posadil si ho do auta. Určitě bude bezpečnější, pokud s ním pojede podle předpisů, než když o 100 nebo 150 km překročí rychlost, která je v tom místě povolená. Limity mají nějaké své důvody.

Hodně lidí se odkazuje na to, že v Německu je neomezená rychlost na dálnici. Já taky na německé dálnici nejedu úplně 130 km/h, ale s vyšší rychlostí narůstá rizikovost, co se týče kinetické energie.

Samozřejmě i pomalá rychlost, kdy brání dopravě, může být nebezpečná. Jde spíš o to, jak se ten člověk chová, jestli se nechová agresivně a jakým způsobem zvládá vozidlo. Faktorů je samozřejmě několik, ale u nárazu do zdi bude mít vyšší impakt, vyšší rychlost.

Vyšší rychlost, větší riziko

Podle statistik řidiči, kteří jeli nepřiměřenou rychlostí, loni u nás zabili přes 140 lidí, což je víc než třetina všech obětí dopravních nehod za minulý rok. K takovým nehodám způsobeným velkou rychlostí tedy přijíždíte často?

Dnes jsou vozidla naštěstí bezpečnější, než byly před deseti nebo dvaceti lety, ale rychlost hraje významnou roli. Citoval jste policejní statistiku z loňského roku, kdy tuším 148 lidí právě jenom vlivem vysoké rychlosti zaplatilo tu cenu nejvyšší. A to není malé číslo.

Ještě jeden pohled do statistik, který se taky týká toho diskutovaného případu. Problémem je i nevěnování se řízení vozidla. Například když řidič fotí při jízdě sám sebe, jak často to způsobí nehodu.

Tak toto já nevím, nejsem policista. Ale samozřejmě že když držíte telefon v ruce, tak vám to rozptýlí vaši pozornost. Někdo spočítal, že při rychlosti 230 nebo 250 km/h ujedete asi 81 metrů za sekundu.

Poměr nejde přesně spočítat, ale pokud za vteřinu ujedete asi 80 metrů, tak za dvě vteřiny je to 160, což už je opravdu velká vzdálenost. A pokud se ty dvě vteřiny díváte do mobilního telefonu, tak můžete hodně přehlédnout.

Na závěr bych vás poprosil o praktickou informaci. Co byste doporučil svědkům dopravní nehody, pokud je evidentní, že někdo potřebuje první pomoc, jak by měli nejlépe postupovat, když nemají zkušenost?

Zachovat klid, na deset vteřin se zastavit. Ještě v autě si vzít reflexní vestu, abyste byli vidět.

Dávat si pozor při tom, kdy vystupujete, aby vás právě nepřehlédl někdo, kdo se k té nehodě přiřítí a kouká se do mobilního telefonu. Potom obhlídnout to místo, zjistit zhruba, co se děje, jestli tam jsou lidi zranění a jak potřebují pomoc a s touto informací se obrátit na záchrannou službu.